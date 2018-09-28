Каррагер: «Главная проблема Погба в том, что он играет сам за себя»

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер считает, что уход Жозе Моуринью с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» не поможет раскрыться в команде полузащитнику Полю Погба.

«Если Моуринью покинет «МЮ», то мы все равно не увидим обновленного Погба. Он не так хорош, как думает.

Главная проблема француза – в понимании игры. Взгляните на последние его матчи. Он забил отличный гол в ворота «Янг Бойз», а потом по его вине команда пропустила от «Вулверхэмптона». Погба играет сам за себя», – заявил Каррагер.

Ранее сообщалось, что между Погба и Моуринью существует серьезный конфликт.