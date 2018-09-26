Тилеманс – о поражении «Монако»: «Нам стоит искать виноватых в зеркале»

Полузащитник «Монако» Юри Тилеманс назвал виновных в поражении команды в матче седьмого тура французской Лиги 1 от «Анжера».
«Чтобы найти виновных в этом поражении мы просто должны посмотреть в зеркало. «Монако» показал слабую игру по всем параметрам.
Но мы не должны при этом сдаваться. Нам нужно попытаться реабилитироваться в пятницу», – заявил футболист.
Матч седьмого тура французской Лиги 1 «Монако» – «Анжер» завершился со счетом 0:1.
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Источник: ФК «Монако»