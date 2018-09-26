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    Тилеманс – о поражении «Монако»: «Нам стоит искать виноватых в зеркале»

    Полузащитник «Монако» Юри Тилеманс назвал виновных в поражении команды в матче седьмого тура французской Лиги 1 от «Анжера».

    «Чтобы найти виновных в этом поражении мы просто должны посмотреть в зеркало. «Монако» показал слабую игру по всем параметрам.

    Но мы не должны при этом сдаваться. Нам нужно попытаться реабилитироваться в пятницу», – заявил футболист.

    Матч седьмого тура французской Лиги 1 «Монако» – «Анжер» завершился со счетом 0:1.

    Головин рассердил Фалькао и чуть не заработал пенальти

    Источник: ФК «Монако»

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    26.09.2018 06:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 сентября 2018, 11:54

      Пятница - судный день.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 сентября 2018, 08:59

      Можно и в зеркало смотреться, только одни там будут красоваться, а другие плеваться...

      2
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 26 сентября 2018, 07:23

      7 игр и 6 очков. Ни в какие ворота. Правда, впереди еще 31 тур, так что времени для реабилитации хватит. А вот с такой игрой как бы скоро тренер не остался безработным.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 26 сентября 2018, 07:00

      Головину надо пристальней смотреться в зеркало)))

      1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > sir_Alex 26 сентября 2018, 09:47

      Головин неплохо смотрелся. Особенно когда его передвинули на позицию Тилеманса.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Отчаянный Пердун 26 сентября 2018, 11:09

      Тилеманс вообще никакой.

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