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    Виейра: «Ницца» может побеждать и без Балотелли»

    Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра остался доволен победой своей команды в матче седьмого тура французской Лиги 1 над «Нантом».

    «Это именно та реакция, которую я ожидал после поражения от «Монпелье». Команда играла с хорошей агрессией.

    Данная победа важна для нас. Да, мы могли убрать интригу в матче раньше, нам нужно еще поработать над этим.

    Балотелли? Мы можем побеждать и без Марио. Командная психология важнее любого игрока», – сказал Виейра.

    Матч седьмого тура французской Лиги 1 «Нант» – «Ницца» завершился со счетом 1:2.

    Источник: L' Equipe

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    26.09.2018 06:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 26 сентября 2018, 09:02

      Точно!

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