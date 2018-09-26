Виейра: «Ницца» может побеждать и без Балотелли»

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра остался доволен победой своей команды в матче седьмого тура французской Лиги 1 над «Нантом».
«Это именно та реакция, которую я ожидал после поражения от «Монпелье». Команда играла с хорошей агрессией.
Данная победа важна для нас. Да, мы могли убрать интригу в матче раньше, нам нужно еще поработать над этим.
Балотелли? Мы можем побеждать и без Марио. Командная психология важнее любого игрока», – сказал Виейра.
Матч седьмого тура французской Лиги 1 «Нант» – «Ницца» завершился со счетом 1:2.
Источник: L' Equipe