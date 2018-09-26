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    Парфенов: «Сложно было настроить ребят на матч с «Нефтехимиком»

    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов поделился наблюдениями после матча 1/16 финала Кубка России с «Нефтехимиком». Команда из Екатеринбурга победила в этой встрече со счетом 3:2 и вышла в следующую стадию турнира.

    «Самым сложным было настроить ребят. В подсознании сидело, что легко выйдем и победим. В кубковых матчах такие моменты наказываются. Когда стали вести 3:0, пропустили ненужный мяч, вернули соперника в игру и дали забить второй гол. Началась нервотрепка.

    Тут только мы виноваты. Соперник это почувствовал, усилил давление, а мы сами себе создали проблемы. Но Кубок – это такой турнир, где нужно побеждать и двигаться дальше. Загадывать не будем. Будет следующая игра, будем готовиться к чемпионату», – сказал Парфенов.

    Источник: ФК «Нефтехимик»

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    26.09.2018 00:30
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