Модрич: «Свою награду посвящаю всем, кто любит футбол»

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич посвятил приз лучшему игроку года по версии ФИФА всем любителям футбола.

«Посвящается всем, кто любит футбол», – написал Модрич в инстаграме.

В борьбе за престижную награду 32-летний хавбек опередил нападающего Криштиану Роналду («Реал»/«Ювентус», сборная Португалии) и форварда Мохамеда Салаха («Ливерпуль», сборная Египта).

В 2018 году Модрич в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов и стал серебряным призером чемпионата мира со сборной Хорватии.