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    Модрич: «Свою награду посвящаю всем, кто любит футбол»

    Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич посвятил приз лучшему игроку года по версии ФИФА всем любителям футбола.

    «Посвящается всем, кто любит футбол», – написал Модрич в инстаграме.

    В борьбе за престижную награду 32-летний хавбек опередил нападающего Криштиану Роналду («Реал»/«Ювентус», сборная Португалии) и форварда Мохамеда Салаха («Ливерпуль», сборная Египта).

    В 2018 году Модрич в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов и стал серебряным призером чемпионата мира со сборной Хорватии.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    25.09.2018 12:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 25 сентября 2018, 16:07

      Поздравляем с достижением, хорватов.

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