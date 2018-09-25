Головин вошел в заявку на матч с «Анжером»

очень освежилась игра монако когда вышел против нима ! там просто один корявый придурок не попал ворота с трех метров ! надо его чаще в основу !
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим назвал имена 19 футболистов, которые имеют шанс появиться на поле в матче седьмого тура французской Лиги 1 с «Анжером». В их числе значится российский полузащитник Александр Головин, который дебютировал в составе монегасков в предыдущем туре против «Нима».
Вся заявка выглядит следующим образом:
Вратари: Бенальо, Си;
Защитники: Глик, Хенрихс, Жемерсон, Раджи, Сидибе;
Полузащитники: Аолу, Аит Беннассер, Шадли, Головин, Грансир, Мбула, Н’Дорам, Тилеманс, Адама Траоре, Диоп;
Нападающие: Фалькао, Пеллегри.
Матч седьмого тура французской Лиги 1 «Монако» – «Анжер» состоится на стадионе «Луи II» сегодня, 25 сентября, в 20:00 по московскому времени.