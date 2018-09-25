Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Головин вошел в заявку на матч с «Анжером»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим назвал имена 19 футболистов, которые имеют шанс появиться на поле в матче седьмого тура французской Лиги 1 с «Анжером». В их числе значится российский полузащитник Александр Головин, который дебютировал в составе монегасков в предыдущем туре против «Нима».

    Вся заявка выглядит следующим образом:

    Вратари: Бенальо, Си;

    Защитники: Глик, Хенрихс, Жемерсон, Раджи, Сидибе;

    Полузащитники: Аолу, Аит Беннассер, Шадли, Головин, Грансир, Мбула, Н’Дорам, Тилеманс, Адама Траоре, Диоп;

    Нападающие: Фалькао, Пеллегри.

    Матч седьмого тура французской Лиги 1 «Монако» – «Анжер» состоится на стадионе «Луи II» сегодня, 25 сентября, в 20:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Монако»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2018 11:05
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 25 сентября 2018, 18:40

      очень освежилась игра монако когда вышел против нима ! там просто один корявый придурок не попал ворота с трех метров ! надо его чаще в основу !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 25 сентября 2018, 17:47

      А почему бы и нет? Его же купили не для того, что бы он на скамейке запасных сидел.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 25 сентября 2018, 17:10

      Удачи Саша!И желательно конечно отметиться голевыми действиями.Тогда будет легче пробиваться в основу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 25 сентября 2018, 12:39

      А че бы ему туда не попасть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 25 сентября 2018, 12:03

      И это таки главная новость,ахренеть можно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      Леший88 25 сентября 2018, 11:40

      Интересно, а бразильские или хорватские футбольные сайты тоже повествуют о том, как их футболисты в заморских клубах входят в заявки?)) Только, в таком случае, придется в день делать по 100 - 200 статей))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17870

      ilichkadr > Леший88 25 сентября 2018, 13:49

      У профессиональных журналистов на своих места не хватает, поскольку пишут исключительно о футболе. Здесь же обычная доска объявлений, кто во что горазд. Глушаков разводится, Тарасов семейной жизни учит, Кафельников дурью мается, Уткин словесным поносом поливает.........в общем ни футбола, ни статей о нем.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1713

      volfrik > ilichkadr 25 сентября 2018, 14:39

      все потому что у этих новостей больше всего просмотров и комментариев, сами же виноваты в этом

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17870

      ilichkadr > volfrik 25 сентября 2018, 15:51

      Лучшего всё равно нет. Вместо журналистов - школьники, умеющие копировать текст. Вместо журналистского исследования тупо Источник: ФК «Монако» или ФК «Реал». Вот на кой мне знать, что защитник ЦСКА Никита Чернов удалил провокационный пост о матче восьмого тура РПЛ со «Спартаком» или какая-то обезьяна насрала в бутсы коллеге по команде?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1713

      volfrik > ilichkadr 25 сентября 2018, 17:18

      массам это нравится, особенно если заголовок интригующий, но ни кто не заставляет ТЕБЯ открывать эту ссылку и читать эту Х, и если все на сайте будут обходить эти желтые новости, то, возможно, их перстанут добавлять, утопия, но все зависит от нас

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17870

      ilichkadr > volfrik 25 сентября 2018, 17:58

      Сейчас волна пошла всякой Х. Массам это нравится, поскольку в своей жизни окромя дерьма они больше ничего не видели. Что больше всего поражает, так это то, что не хотят видеть. Чем дебильнее инфа, тем больше просмотров и это как называется: оптическая иллюзия или диагноз?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 25 сентября 2018, 11:31

      Еще бы в заявку не вошел, для чего же тогда покупали

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11