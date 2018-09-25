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Головин вошел в заявку на матч с «Анжером»

25 сентября 2018, 11:05
12

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим назвал имена 19 футболистов, которые имеют шанс появиться на поле в матче седьмого тура французской Лиги 1 с «Анжером». В их числе значится российский полузащитник Александр Головин, который дебютировал в составе монегасков в предыдущем туре против «Нима».

Вся заявка выглядит следующим образом:

Вратари: Бенальо, Си;

Защитники: Глик, Хенрихс, Жемерсон, Раджи, Сидибе;

Полузащитники: Аолу, Аит Беннассер, Шадли, Головин, Грансир, Мбула, Н’Дорам, Тилеманс, Адама Траоре, Диоп;

Нападающие: Фалькао, Пеллегри.

Матч седьмого тура французской Лиги 1 «Монако» – «Анжер» состоится на стадионе «Луи II» сегодня, 25 сентября, в 20:00 по московскому времени.

Источник: ФК «Монако»
Франция. Лига 1 Монако Анжер Головин Александр Жардим Леонарду
Комментарии (12)
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FCZenit is Ivanovo
1537864280
Еще бы в заявку не вошел, для чего же тогда покупали
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Леший88
1537864825
Интересно, а бразильские или хорватские футбольные сайты тоже повествуют о том, как их футболисты в заморских клубах входят в заявки?)) Только, в таком случае, придется в день делать по 100 - 200 статей))
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Сержтир
1537866221
И это таки главная новость,ахренеть можно.
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Евгений Агеев
1537868358
А че бы ему туда не попасть?
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Krossmen73
1537884647
Удачи Саша!И желательно конечно отметиться голевыми действиями.Тогда будет легче пробиваться в основу.
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Dsh_ffad13
1537886823
А почему бы и нет? Его же купили не для того, что бы он на скамейке запасных сидел.
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dinar7777dinar
1537890034
очень освежилась игра монако когда вышел против нима ! там просто один корявый придурок не попал ворота с трех метров ! надо его чаще в основу !
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