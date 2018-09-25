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    Ари – о голе «Крыльям Советов»: «Галицкий на тренировке просил меня пробивать такие штрафные»

    Нападающий «Краснодара» Ари, который стал автором дубля в матче РПЛ с «Крыльями Советов», остался доволен своей игрой в этой встрече.

    Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Краснодар» завершился со счетом 0:3.

    – Безусловно, я очень счастлив. И не только потому, что забил два гола, но и потому, что наша команда получила три очка. Игра была очень сложная. Меня очень радует, что в итоге получилась победа.

    – Видели, как вчера забил Фернандо? Его гол круче или ваш?

    – Да, видел. Вообще я очень счастлив забить. Президент Галицкий на тренировке просил меня попытаться пробить такие штрафные. Я первый раз попробовал – и получилось просто потрясающе. Я очень доволен своей игрой.

    – «Краснодар» вышел на чистое второе место. Готова команда сделать шаг вперед и наконец-то пробиться в Лигу чемпионов?

    – Рано об этом говорить. Мы живем от матча к матчу. Сейчас у нас Кубок, это для нас важно.

    Источник: Rusfootball.info

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    25.09.2018 08:43
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