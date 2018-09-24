Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ловчев: «Слова Карреры про Глушакова – это безобразие»

24 сентября 2018, 21:27
37

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру.

Итальянский специалист после матча с ЦСКА (1:1) сообщил, что не вернет в состав полузащитника Дениса Глушакова.

«Слова Карреры – это безобразие. Глушаков – это капитан команды, который выигрывал чемпионство. Я скажу о мудрых людях. Во времена Старостина тот, кто стал чемпионом в «Спартаке», был для него внуком. А здесь Каррера вдруг обиделся. Ты же взрослый человек! Ты должен сделать так, чтобы он стал твоим соратником», – сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Каррера Массимо Ловчев Евгений
Комментарии (37)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
мы_не_рабы
1537814373
Всё никак не уймётся старый маразматик. Глушаков один выиграл чемпионство, а остальные так, мимо проходили. Каррера сказал что ПОКА не вернёт Глушакова в состав! Правильно сделает. Сейчас не время, учитывая всю шумиху вокруг футболиста и его семейных разборок. Ловчев - вроде взрослый мужик, а непонимает что играть Глушакову сейчас будет тяжело. Или не хочет понимать?
Ответить
Полная Канистра
1537815015
с чего ты взял что он обиделся ? он его отшил из за отношения к игре которую показывает капитан совсем сдулся и стимула нет . И не надо ни каких внуков Каррере это уже панибратство будет во вред всей команде. ну ты и пробка ловчев
Ответить
Т34
1537815122
Каррера весь прошлый сезон и начало этого пытался сделать Глушакова соратником, вернуть его на уровень, который был у него в чемпионский год, только все его усилия оказались напрасными. Видимо личная жизнь оказалась выше работы в команде. И что такое капитан команды? Это избранный человек, лидер, помощник тренера. Что-то давно не видно этих качеств у Глушакова, а "свадебные генералы" Спартаку не нужны. Слова Карреры не безобразие, а ответ мужчины, который не виляет и говорит все, как есть. А вот безобразие то, что всякие бывшие ловчевы лезут со своими претензиями во внутренние дела команды и раскачивают лодку. Продажной прессе и такому же телевидению только и нужны такие, как Ловчев, Червиченко, Селюк и им подобные горлопаны-доброжелатели.
Ответить
Театрал
1537815141
Когда же эта «вонючка» заткнется? Это не оскорбление, а прозвище Ловчев в бытность того футболистом. Справедливо
Ответить
slavа0508
1537815471
Глупость....Каррера уже не менее года ждал когда же Денис перестанет потчивать на лаврах и начнёт пахать.....так он не только пахать не начал так ещё и смуту стал наводить в команде......ведь все понимают что дело то не в лайке было а в его отношение к работе и к команде и к тренеру
Ответить
aaaaahhhh
1537815703
Серафимыч, команда выиграла а не Глушаков, ему что теперь все можно????
Ответить
DOCTOR PENALTY
1537816867
Здесь ты Серафимыч ссышь против ветра. Каррера ведёт себя достойно.
Ответить
zigbert
1537817150
Если бы Глушаков показывал футбол своего чемпионского уровня ,тогда бы можно было подумать о его возвращении. Или может Каррера испортил его форму? Не тебе Евгений судить , если ты сам сбежал из Спартака.
Ответить
тщмек 19
1537817340
Вся заслуга в чемпионстве Спартака лежит на тренерском штабе, это Глушак должен до конца дней своих Каррере туфли чистить, тем более, что и сборная обошлась без вундеркинда
Ответить
Мары
1537817842
Женя, во времена Старостина , за спиной футболистов Глушакова и Комбарова, журналистов Егорова и Аллазарова, ни когда не маячил Наиль Измайлов с мечтой о ручном тренере, трансферах и остальных приятных плюшках. Поэтому мой тебе совет: не зная броду, не суйся в воду. ОПГ "Ромашка" уже давно любит не Спартак в себе, а себя в Спартаке.
Ответить
Главные новости
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
1
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
2
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
10
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
11:28
«Манчестер Сити» может продать вингера за 85 миллионов
11:10
1
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
10:39
13
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
4
Все новости
Все новости
5-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
23 августа
Умяров рассказал как Даку приняли в «Спартаке»
12:25
Воробьев считает, что закончит карьеру в «Краснодаре»
12:14
Клуб РПЛ расторг контракт с травмированным легионером
11:58
Где смотреть матч ЦСКА – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:33
Где смотреть матч «Ахмат» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:31
Где смотреть матч «Факел» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:29
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
4
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
10
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
16
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
8
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
4
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
2
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
5
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
6
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+