Ловчев: «Слова Карреры про Глушакова – это безобразие»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру.

Итальянский специалист после матча с ЦСКА (1:1) сообщил, что не вернет в состав полузащитника Дениса Глушакова.

«Слова Карреры – это безобразие. Глушаков – это капитан команды, который выигрывал чемпионство. Я скажу о мудрых людях. Во времена Старостина тот, кто стал чемпионом в «Спартаке», был для него внуком. А здесь Каррера вдруг обиделся. Ты же взрослый человек! Ты должен сделать так, чтобы он стал твоим соратником», – сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч Премьер».