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    Ловчев: «Слова Карреры про Глушакова – это безобразие»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру.

    Итальянский специалист после матча с ЦСКА (1:1) сообщил, что не вернет в состав полузащитника Дениса Глушакова.

    «Слова Карреры – это безобразие. Глушаков – это капитан команды, который выигрывал чемпионство. Я скажу о мудрых людях. Во времена Старостина тот, кто стал чемпионом в «Спартаке», был для него внуком. А здесь Каррера вдруг обиделся. Ты же взрослый человек! Ты должен сделать так, чтобы он стал твоим соратником», – сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2018 21:27
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +451

      frizom 25 сентября 2018, 15:45

      Массимо главный тренер. Он имеет право принимать решение по каждому игроку, в том числе и капитану. Если Глушаков не тянет уровень работы в основе то почему он должен быть там? При этом Каррера ничего такого и не сказал, просто сказал что это его решение. Все остальное додумывают сами "эксперты"

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 25 сентября 2018, 12:00

      Никогда работяга не поймет начальника. Просто мозгов не хватит. Если б хватало - сам был бы начальником.

      Глушаков гнал на Билича, гонит на Карреру, играет как говно, просрал Кубок.

      И видите ли, нужно с ним договориться. Зачем? Романцев Тихонова называл отработанным материалом, а тут все более чем очевидно.

      0
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      Рейтинг: +187

      maxpav 25 сентября 2018, 10:49

      А тренеру-легионеру вообще соратники нужны??? По-моему он никого не потерпит рядом с собой ... у кассы Спартака.

      0
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      Рейтинг: +53

      maslenitsa > maxpav 25 сентября 2018, 12:24

      В итальянском языке не существует понятий "рать", "соратник". Близкие по смыслу слова трактуются по-русски как "хозяин", "союзник"...

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 25 сентября 2018, 09:54

      ну так мож ты сам потренируешь????

      -1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 25 сентября 2018, 08:26

      Массимо всё делает правильно. Попытки саботажа нужно убивать в зародыше, а те кто осуждает Карреру пусть поставят себя на его место. Мы не знаем , что там происходит в коллективе. А Глушак тот еще фрукт.

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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 25 сентября 2018, 07:51

      Того Спартртака нет и не будет. Молодые появились и где они будут через 3 года? Сколько Спартаковцев по лиге играет. Я за Глушакова, но тренер решает.

      1
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      Рейтинг: +142

      vavanze 25 сентября 2018, 07:14

      Зае.бал уже про Старостина и про моё время

      3
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      Рейтинг: +600

      polozovs 25 сентября 2018, 04:29

      Советчик вероятно думает, что вместо Карреры придёт на тренерское место или может кто-то из его друзей, что б он мог тоже погреться об Великий и Могучий

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 25 сентября 2018, 00:49

      - Я не понимаю игру Карреры. Спартак с такой игрой никогда не станет чемпионом. (Ловчев).
      Это слова Ловчева в тот самый чемпионский год.
      А Каррера правильно сказал. Он тренер и Он решает.

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      Рейтинг: +12192

      ВетеR 25 сентября 2018, 00:42

      Не пора ли этому "ветерану" рот прикрыть ((

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