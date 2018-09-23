Каррера: «Вернутся ли Глушаков и Ещенко? На данный момент нет. Почему? Я так решил»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о возможном возвращении полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко в основной состав команды.

– Будут ли изменения в составе? Вернутся ли в состав Глушаков и Ещенко.

– На данный момент нет.

– Почему?

– Я так решил.

– Вы накануне смотрели матч молодежных команд?

– Нет, у нас была тренировка.

Шум вокруг Глушакова сложнее, чем кажется