Каррера: «Вернутся ли Глушаков и Ещенко? На данный момент нет. Почему? Я так решил»

Такое поведение игроков нужно пресекать и жестко , их дело играть на поле и забивать голы они за это деньги получают и не малые а не трепать языком где не поподя . Каррера абсолютно прав .
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о возможном возвращении полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко в основной состав команды.
– Будут ли изменения в составе? Вернутся ли в состав Глушаков и Ещенко.
– На данный момент нет.
– Почему?
– Я так решил.
– Вы накануне смотрели матч молодежных команд?
– Нет, у нас была тренировка.
Шум вокруг Глушакова сложнее, чем кажется