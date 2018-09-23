Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера: «Вернутся ли Глушаков и Ещенко? На данный момент нет. Почему? Я так решил»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о возможном возвращении полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко в основной состав команды.

    – Будут ли изменения в составе? Вернутся ли в состав Глушаков и Ещенко.

    – На данный момент нет.

    – Почему?

    – Я так решил.

    – Вы накануне смотрели матч молодежных команд?

    – Нет, у нас была тренировка.

    Шум вокруг Глушакова сложнее, чем кажется

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.09.2018 21:16
    Рекомендуем
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +393

      Spartanez 300 24 сентября 2018, 03:06

      Такое поведение игроков нужно пресекать и жестко , их дело играть на поле и забивать голы они за это деньги получают и не малые а не трепать языком где не поподя . Каррера абсолютно прав .

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +818

      Serjio82 24 сентября 2018, 00:38

      Жаль что вместе на поле не играют Зе и Адриано,Зе сегодня не хватало в борьбе на втором этаже,минуте на 70 можно было выпустить вторым форвардом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Gorasul 24 сентября 2018, 00:07

      Хоть один гол забей с игры, макаронник! Скоро рекорд Гинесса будет - весь сезон без гола!)))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 23 сентября 2018, 23:02

      как себя ведут иностранцы в России...у них так только попробуй..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1431

      anjaneri 23 сентября 2018, 22:25

      Звезданулись рыбьяты..., Каррера молодец, если взялся их вылечить.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 23 сентября 2018, 22:24

      Поддерживаю!!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5888

      Павелий 23 сентября 2018, 22:13

      У тренера тяжёлая судьба. Но именно он отвечает за результат. Если он сейчас так решил, то нам важно поддержать его решение.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 сентября 2018, 22:13

      Глушаков уже второй сезон ничего хорошего на поле не показывает,Ещенко тоже ууже не молод,Рассказов выглядит гораздо лучше него,еще комбарова продать зимой(даже за так отдать,не велика потеря)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > Persona_non_Grata 23 сентября 2018, 22:46

      Идиот?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > Persona_non_Grata 24 сентября 2018, 10:28

      Следующий Самедов. Забронзовели ребята, уже не вспыхнут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 22:09

      Никаких вопросов не должно быть. Так решил тренер.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20837

      derrik2000 > zigbert 23 сентября 2018, 22:21

      Не.
      У меня лично были бы к Каррере вопросы по отстранению Ещенко и Глушака от основы, если бы и Глушак, и Ещенко показывали великолепную ИГРУ.
      Феерили, одним словом.
      И только их "лайки" послужили поводом для отстранения.
      НЕТ ЖЕ!
      И один, и другой сейчас (да, впрочем, уже со 2-го отрезка прошлого чемпионата) - НИКАКУЩИЕ!

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > derrik2000 23 сентября 2018, 22:32

      Вот именно - НИКАКУЩИЕ. Причин такой игры множество ;это и нарушение режима ;отсутствие на тренировках; снижение требовательности к себе; семейные проблемы и откровенное хамство по отношению к тренеру.Настоящий профессионал не должен так поступать.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 23 сентября 2018, 22:06

      Массимо, есть ещё вторая половина балласта. Их тоже нужно куда-то засунуть. Кстати, Комбарика братан к себе звал.)))) Пущай зимой едет к брату.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11