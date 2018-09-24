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    Болельщик «Шинника»: «Деньги на выезды не считал принципиально, чтобы не пугать ни себя, ни семейство, ни близких»

    Болельщик ярославского «Шинника» Александр Архангельский рассказал, что старается на пропускать ни одного матча любимой команды и признался, что принципиально не считает деньги, потраченные на выездные матчи.

    «Болеть за «Шинник» начал еще мальчишкой. Впервые пришел на стадион лет в 9-10 сам с друзьями. А так, чтобы не пропускать домашние матчи, – это пошло с 2004 года. Первый выезд случился в 2009 году во Владимир.

    Пробить все матчи тяжело! У нас большая страна и огромная география ФНЛ. Золотой сезон – это все вместе: и элемент случайности, и конкретная цель, и принципиальность. Это стало наиболее ценно особенно в тот момент, когда у команды наступили тяжелые времена.

    Ради золотого сезона отказался, наверное, только от длинных поездок на мотоцикле. Часто интересные байк-слеты совпадали с играми. Но уже через год исправил – пробил выезд в Воронеж на мотоцикле.

    Мое увлечение влияет на жизнь. Семья относится с пониманием, друзья – по-разному: кто-то у виска крутит, кто-то – завидует. Но по факту завидуют все (смеется). Деньги на поездки не считал принципиально, чтобы не пугать ни себя, ни семейство, ни близких.

    Работу не прогуливали ни разу. Просто иногда приходилось работать и решать вопросы дистанционно. Но даже в мыслях не было, что работа может помешать выезду», – сказал Александр.

    Полный материал можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2018 17:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 24 сентября 2018, 18:04

      Феноменальная новость
      Браво

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