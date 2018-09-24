Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РПЛ. Все результаты тура: «Зенит» и «Локо» забили восемь голов на двоих, ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью

    В понедельник, 24 сентября, состоялся заключительный матч восьмого тура российской Премьер-лиги. В нем «Краснодар» на выезде крупно обыграл «Крылья Советов» (3:0).

    Результаты всех игр прошедшего тура:

    Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

    Енисей (Красноярск) – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Семакин, 25 (в свои ворота); 0:2 – Ильин, 58; 1:2 – Занев, 59.

    Динамо (Москва) – Анжи (Махачкала) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Понсе, 49.

    Арсенал (Тула) – Рубин (Казань) – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мохаммед, 12; 2:0 – Бакаев, 76; 2:1 – Коновалов, 77; 2:2 – Уремович, 90+2.

    Ахмат (Грозный) – Оренбург 1:1

    Голы: 1:0 – Анхель, 22; 1:1 – Афонин, 66.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа – 0:0

    Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 5:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Шатов, 13; 1:1 – Баринов, 17; 2:1 – Ерохин, 48; 3:1 – Дзюба, 57; 4:1 – Шатов, 64; 4:2 – Миранчук, 74; 4:3 – Смолов, 85; 5:3 – Дриусси, 90.

    Текстовая онлайн-трансляция

    ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фернандо, 30; 1:1 – Влашич, 63.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Крылья Советов (Самара) – Краснодар – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Ари, 69; 0:2 – Ари, 71; 0:3 – Сулейманов, 81.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2018 20:50
    Рекомендуем
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +187

      maxpav 25 сентября 2018, 10:42

      8 голов на двоих? Это напоминает среднюю температуру по больнице. Одним словом хе..я.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1710

      Sviro 25 сентября 2018, 08:09

      К сожалению надежды не оправдались: вновь поражение и вновь с крупным счётом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 25 сентября 2018, 00:08

      Самый результативный тур

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 сентября 2018, 16:49

      Интересный будет поединок.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67327

      portero 24 сентября 2018, 14:02

      Надо выигрывать. Удачи Краснодар

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1710

      Sviro 24 сентября 2018, 14:02

      Очень хочется победы, но в чудеса не верю. В команде нет командного духа! Продуют и хорошо, если с минимальным счётом. Если выиграют, готов выслушать хоть мильён ха-ха в свой адрес!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      Flinder 24 сентября 2018, 12:57

      Хороший будет матч!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 сентября 2018, 11:14

      Крыльям надо что-то делать! Где тренерский талант Тихонова?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 сентября 2018, 21:10

      ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком», «Зенит» доволен.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Spanich99 23 сентября 2018, 19:45

      вотето матч

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11