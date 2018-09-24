РПЛ. Все результаты тура: «Зенит» и «Локо» забили восемь голов на двоих, ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью

В понедельник, 24 сентября, состоялся заключительный матч восьмого тура российской Премьер-лиги. В нем «Краснодар» на выезде крупно обыграл «Крылья Советов» (3:0).

Результаты всех игр прошедшего тура:

Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

Енисей (Красноярск) – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Семакин, 25 (в свои ворота); 0:2 – Ильин, 58; 1:2 – Занев, 59.

Динамо (Москва) – Анжи (Махачкала) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Понсе, 49.

Арсенал (Тула) – Рубин (Казань) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Мохаммед, 12; 2:0 – Бакаев, 76; 2:1 – Коновалов, 77; 2:2 – Уремович, 90+2.

Ахмат (Грозный) – Оренбург 1:1

Голы: 1:0 – Анхель, 22; 1:1 – Афонин, 66.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа – 0:0

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 5:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Шатов, 13; 1:1 – Баринов, 17; 2:1 – Ерохин, 48; 3:1 – Дзюба, 57; 4:1 – Шатов, 64; 4:2 – Миранчук, 74; 4:3 – Смолов, 85; 5:3 – Дриусси, 90.

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ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Фернандо, 30; 1:1 – Влашич, 63.

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Крылья Советов (Самара) – Краснодар – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Ари, 69; 0:2 – Ари, 71; 0:3 – Сулейманов, 81.

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