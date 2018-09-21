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    Месси посетит церемонию вручения наград ФИФА. Форвард не вошел в число номинантов на звание лучшего игрока года

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси будет присутствовать на церемонии вручения наград ФИФА, которая состоится в Лондоне 24 сентября. Аргентинец не вошел в финальную тройку претендентов на звание лучшего игрока года, но все равно прибудет на торжественное мероприятие.

    За награду поспорят полузащитник Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии), форвард Криштиану Роналду («Реал»/«Ювентус», сборная Португалии) и нападающий Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта).

    Месси отсутствует в тройке лучших футболистов года впервые с 2006 года.

    Источник: Daily Mail

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    21.09.2018 17:56
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3795

      serppion 23 сентября 2018, 06:59

      Время идет. Месси уже приглашают как свадебного генерала. Жалко, он еще очень хорош.

      0
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 22 сентября 2018, 18:22

      LERDAV. Очень странны выбор тройки ФИФА Модрич вне вопроса, авот Рональду и Салах против МЕССИ удивляет

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 22 сентября 2018, 10:05

      Прервут гегемонию. Почти уверен.

      0
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      Рейтинг: +121

      rashidinho 22 сентября 2018, 08:52

      Салах или Модрич.. Но Салах провалил ЧМ( а Модрич дошел до финала, а ЛЧ и Роналдо выиграл) так что скорее всего Модрич.. Но это не точно)

      -1
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      Рейтинг: +261

      salexeich 21 сентября 2018, 20:57

      В этом году Модрич проявил себя как в Реале, так и в сборной на чемпионате мира. Уверен, ему вручат Золотой мяч.

      2
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo > salexeich 22 сентября 2018, 18:13

      Месси не проявил? Он в одиночку в последней групповой игре вывел Аргентину на ЧМ!

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      Рейтинг: +3795

      serppion > Luis Figo 23 сентября 2018, 06:56

      Ну и что? У нас Артемка Дзюба тоже всех рвал, а медалей и почетных грамот у него нету. Нет заслуг - нет признания.

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 21 сентября 2018, 20:28

      Вот подскажите мне, кто в прошлом сезоне забил больше всех голов и заслужено получил Золотую Бутсу? Правильно, МЕССИ! Лучший игрок года это индивидуальная награда а не командная! Месси должен быть в 3 ке лучших!

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      Рейтинг: +10

      Refdvere 21 сентября 2018, 19:29

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      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 21 сентября 2018, 18:46

      А Месси нет списки лучший номинант...... чо он туда попер,татарин что ли

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > ухоженный крокодил 21 сентября 2018, 19:58

      да,он же ловкий))))===






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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 21 сентября 2018, 18:29

      модричу зм ! позор будет если отдадут кристине !

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      Рейтинг: +906

      Football06 > dinar7777dinar 21 сентября 2018, 18:41

      Золотой мяч в 6 декабря будет не путайт

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > dinar7777dinar 21 сентября 2018, 18:49

      Хоть Морич,хоть Криштиан какая разница,Реал всех отпе..дил,это заслуга команды

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      Рейтинг: +10

      efwerf44 > САНЁК17 21 сентября 2018, 19:00

      только от барсы и отгребают вечно !

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > efwerf44 21 сентября 2018, 19:56

      как мне жалько их

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