Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Месси посетит церемонию вручения наград ФИФА. Форвард не вошел в число номинантов на звание лучшего игрока года

Месси посетит церемонию вручения наград ФИФА. Форвард не вошел в число номинантов на звание лучшего игрока года

21 сентября 2018, 17:56
16

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси будет присутствовать на церемонии вручения наград ФИФА, которая состоится в Лондоне 24 сентября. Аргентинец не вошел в финальную тройку претендентов на звание лучшего игрока года, но все равно прибудет на торжественное мероприятие.

За награду поспорят полузащитник Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии), форвард Криштиану Роналду («Реал»/«Ювентус», сборная Португалии) и нападающий Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта).

Месси отсутствует в тройке лучших футболистов года впервые с 2006 года.

Источник: Daily Mail
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dinar7777dinar
1537543748
модричу зм ! позор будет если отдадут кристине !
Ответить
САНЁК17
1537544817
А Месси нет списки лучший номинант...... чо он туда попер,татарин что ли
Ответить
Refdvere
1537547349
http://tansben.ru Составляют отличные экспрессы, брал подпиской на 20 дней. http://tansben.ru
Ответить
Luis Figo
1537550920
Вот подскажите мне, кто в прошлом сезоне забил больше всех голов и заслужено получил Золотую Бутсу? Правильно, МЕССИ! Лучший игрок года это индивидуальная награда а не командная! Месси должен быть в 3 ке лучших!
Ответить
salexeich
1537552626
В этом году Модрич проявил себя как в Реале, так и в сборной на чемпионате мира. Уверен, ему вручат Золотой мяч.
Ответить
rashidinho
1537595573
Салах или Модрич.. Но Салах провалил ЧМ( а Модрич дошел до финала, а ЛЧ и Роналдо выиграл) так что скорее всего Модрич.. Но это не точно)
Ответить
ItalianFootball
1537599933
Прервут гегемонию. Почти уверен.
Ответить
LERDAV.
1537629751
LERDAV. Очень странны выбор тройки ФИФА Модрич вне вопроса, авот Рональду и Салах против МЕССИ удивляет
Ответить
serppion
1537675150
Время идет. Месси уже приглашают как свадебного генерала. Жалко, он еще очень хорош.
Ответить
Главные новости
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
2
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
11:28
«Манчестер Сити» может продать вингера за 85 миллионов
11:10
1
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
10:39
10
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
3
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
7
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
9
Президент «Галатасарая» сказал, чего ждет от Батракова
09:27
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Все новости
Все новости
Фото«Реал» представил еще одного новичка
Вчера, 21:59
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
Вчера, 16:50
2
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
Вчера, 16:08
Список самых дорогих клубов мира
Вчера, 13:45
1
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
Вчера, 01:25
1
«Барселона» взяла новый трофей
Вчера, 00:43
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
19 августа
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
19 августа
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
19 августа
7
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
19 августа
«Реал» презентовал нового главного тренера
19 августа
1
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
18 августа
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
18 августа
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
18 августа
10
Назван новый капитан «Барселоны»
17 августа
1
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
17 августа
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
17 августа
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
17 августа
3
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
16 августа
8
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
16 августа
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
16 августа
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+