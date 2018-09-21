Месси посетит церемонию вручения наград ФИФА. Форвард не вошел в число номинантов на звание лучшего игрока года

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси будет присутствовать на церемонии вручения наград ФИФА, которая состоится в Лондоне 24 сентября. Аргентинец не вошел в финальную тройку претендентов на звание лучшего игрока года, но все равно прибудет на торжественное мероприятие.

За награду поспорят полузащитник Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии), форвард Криштиану Роналду («Реал»/«Ювентус», сборная Португалии) и нападающий Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта).

Месси отсутствует в тройке лучших футболистов года впервые с 2006 года.