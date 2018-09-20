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  • Перес – Лопетеги: «Приоритет «Реала» – выиграть Лигу чемпионов на стадионе «Атлетико»

Перес – Лопетеги: «Приоритет «Реала» – выиграть Лигу чемпионов на стадионе «Атлетико»

20 сентября 2018, 12:51
5

Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил главному тренеру команды тренеру Хулену Лопетеги, что приоритетом в нынешнем сезоне должно стать Лига чемпионов.

Финал турнира пройдет в 2019 году в Мадриде на стадионе «Атлетико» «Ванда Метрополитано».

В недавнем разговоре руководитель сказал Лопетеги: «Приоритет заключается в том, чтобы выиграть Лигу чемпионов на «Ванда Метрополитано». И что может быть лучше, чем сделать это против «Барселоны». Победить в Лиге чемпионов на «Ванде» будет идеально».

Источник: Tribalfootball
Лига чемпионов Реал Атлетико Лопетеги Хулен Перес Флорентино
Комментарии (5)
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кузнецов артем
1537437926
Усиление атаке прикупите и тогда шансы будут, а то с уходом Рона вы его никем не заменили и рассчитываете взять лч, ну это не серьезно.
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САНЁК17
1537439853
Ага,если матрасникам удасса выйти в финал с Реалом,то матрасники этого шанса не пропустить,я вам говорю,они этого ждут
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artydoc
1537446459
Хрен вам!
Ответить
zigbert
1537454796
Разложил все по полочкам.
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