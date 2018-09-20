Перес – Лопетеги: «Приоритет «Реала» – выиграть Лигу чемпионов на стадионе «Атлетико»

Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил главному тренеру команды тренеру Хулену Лопетеги, что приоритетом в нынешнем сезоне должно стать Лига чемпионов.

Финал турнира пройдет в 2019 году в Мадриде на стадионе «Атлетико» «Ванда Метрополитано».

В недавнем разговоре руководитель сказал Лопетеги: «Приоритет заключается в том, чтобы выиграть Лигу чемпионов на «Ванда Метрополитано». И что может быть лучше, чем сделать это против «Барселоны». Победить в Лиге чемпионов на «Ванде» будет идеально».