Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Перес – Лопетеги: «Приоритет «Реала» – выиграть Лигу чемпионов на стадионе «Атлетико»

    Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил главному тренеру команды тренеру Хулену Лопетеги, что приоритетом в нынешнем сезоне должно стать Лига чемпионов.

    Финал турнира пройдет в 2019 году в Мадриде на стадионе «Атлетико» «Ванда Метрополитано».

    В недавнем разговоре руководитель сказал Лопетеги: «Приоритет заключается в том, чтобы выиграть Лигу чемпионов на «Ванда Метрополитано». И что может быть лучше, чем сделать это против «Барселоны». Победить в Лиге чемпионов на «Ванде» будет идеально».

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2018 12:51
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 сентября 2018, 17:46

      Разложил все по полочкам.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      artydoc 20 сентября 2018, 15:27

      Хрен вам!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 20 сентября 2018, 13:37

      Ага,если матрасникам удасса выйти в финал с Реалом,то матрасники этого шанса не пропустить,я вам говорю,они этого ждут

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad > САНЁК17 20 сентября 2018, 13:49

      В одном матче может случится все что угодно)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 20 сентября 2018, 13:05

      Усиление атаке прикупите и тогда шансы будут, а то с уходом Рона вы его никем не заменили и рассчитываете взять лч, ну это не серьезно.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11