Киммих: «Бенфика» хотела играть в футбол. В Бундеслиге такое бывает редко»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих отметил игру «Бенфики» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы хорошо вошли в игру и смогли забить быстрый гол. Но затем мы немного потеряли свой стиль и допустили ошибки. Во втором тайме потерями мяча в простых ситуациях мы сами усложнили себе жизнь.

Мне нравится играть против команд, которые хотят играть в футбол. В Бундеслиге такое бывает редко. Часто наши соперники просто выстраиваются у своих ворот. А если соперник рискует, то и у нас появляется место для маневра», – заявил футболист.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» – «Бавария» завершился со счетом 0:2.