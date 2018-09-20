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    Киммих: «Бенфика» хотела играть в футбол. В Бундеслиге такое бывает редко»

    Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих отметил игру «Бенфики» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Мы хорошо вошли в игру и смогли забить быстрый гол. Но затем мы немного потеряли свой стиль и допустили ошибки. Во втором тайме потерями мяча в простых ситуациях мы сами усложнили себе жизнь.

    Мне нравится играть против команд, которые хотят играть в футбол. В Бундеслиге такое бывает редко. Часто наши соперники просто выстраиваются у своих ворот. А если соперник рискует, то и у нас появляется место для маневра», – заявил футболист.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» – «Бавария» завершился со счетом 0:2.

    Источник: ФК «Бавария»

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    20.09.2018 08:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 сентября 2018, 13:38

      оказывается в Бундеслиге не играют в футбол

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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 20 сентября 2018, 11:45

      В Чемпионате России такого вообще никогда не бывает...

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 сентября 2018, 10:08

      Да, видел я матчи с Баварией, команд, не из очень условной топ-5 Германии. Пока не пропускают - троллейбус паркуют, как только пропустили - руки опустили.

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