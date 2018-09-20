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  • Киммих: «Бенфика» хотела играть в футбол. В Бундеслиге такое бывает редко»

Киммих: «Бенфика» хотела играть в футбол. В Бундеслиге такое бывает редко»

20 сентября 2018, 08:44
3

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих отметил игру «Бенфики» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы хорошо вошли в игру и смогли забить быстрый гол. Но затем мы немного потеряли свой стиль и допустили ошибки. Во втором тайме потерями мяча в простых ситуациях мы сами усложнили себе жизнь.

Мне нравится играть против команд, которые хотят играть в футбол. В Бундеслиге такое бывает редко. Часто наши соперники просто выстраиваются у своих ворот. А если соперник рискует, то и у нас появляется место для маневра», – заявил футболист.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» – «Бавария» завершился со счетом 0:2.

Источник: ФК «Бавария»
Лига чемпионов Бавария Бенфика Киммих Йозуа
Комментарии (3)
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ItalianFootball
1537427290
Да, видел я матчи с Баварией, команд, не из очень условной топ-5 Германии. Пока не пропускают - троллейбус паркуют, как только пропустили - руки опустили.
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ArReal
1537433134
В Чемпионате России такого вообще никогда не бывает...
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Garrincha58
1537439893
оказывается в Бундеслиге не играют в футбол
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