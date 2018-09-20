Лопетеги: «Реал» провел отличный матч и заслужил три очка»

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги назвал заслуженной победу над «Ромой» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я доволен победой над такой командой, как «Рома». Мы знали, что она способна доставить хлопоты.

Мы вышли на поле заряженными на победу, создавали моменты по ходу всей игры. Мое поведение? Я не нервничал, просто вел себя оживленно.

Мы знаем, что если не используем свои моменты, то соперник накажет нас за это и реализует свои. Команда провела отличный матч и заслужила три очка», – сказал Лопетеги.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» – «Рома» завершился со счетом 3:0.