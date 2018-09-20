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    Бернарду Силва – после поражения от «Лиона»: «Сити» – не фаворит в Лиге чемпионов»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона» (1:2).

    «Мы должны сосредоточиться на нашей неудачной игре в первом тайме, когда мы не показали все, на что способны. Мы не играли с привычной силой. Мы не были достаточно хороши сегодня. Вот и все.

    Мы не фавориты. У нас хорошая команда, и мы попытаемся выступить лучше, чем в прошлом сезоне», – сказал Силва.

    В прошлом сезоне «Манчестер Сити» дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.

    Источник: BBC

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    20.09.2018 00:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 20 сентября 2018, 11:36

      Коэффициент был 15. Все еще помнится ничья Челси с Ливером 4-4 при Хиддинке, так что не удивлюсь.

      0
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      Рейтинг: -37

      viktordavirov 20 сентября 2018, 02:54

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг --- https://bitly.su/9h53Gbx

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 сентября 2018, 01:14

      Недофавориты ..пта! Как можно полумёртвому Лиону дома проиграть?) Это надо умудриться!) Немцы походу будут в следующем матче хэндэхохить вас)

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