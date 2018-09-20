Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона» (1:2).

«Мы должны сосредоточиться на нашей неудачной игре в первом тайме, когда мы не показали все, на что способны. Мы не играли с привычной силой. Мы не были достаточно хороши сегодня. Вот и все.

Мы не фавориты. У нас хорошая команда, и мы попытаемся выступить лучше, чем в прошлом сезоне», – сказал Силва.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.