Гончаренко: «Мы были чуть лучше «Виктории». Наверное, заслуживали большего»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории».

«Очень эмоциональный матч. Феноменальная концовка, это то, что нравится болельщикам. Такие матчи оказывают очень сильное давление в конце игры. Для того, чтобы отыграться в конце игры, проявили характер и мастерство. Наверное, заслуживали большего, мы были чуть лучше соперника. Очень зажато и плохо играли в стартовые минуты.

Первый отмененный гол? С тренерской скамейки тяжело было разглядеть этот момент. Хочется верить, что судья принял правильное решение», – сказал Гончаренко.

У ЦСКА проблемы. Но они опять сотворили чудо