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    Гончаренко: «Мы были чуть лучше «Виктории». Наверное, заслуживали большего»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории».

    «Очень эмоциональный матч. Феноменальная концовка, это то, что нравится болельщикам. Такие матчи оказывают очень сильное давление в конце игры. Для того, чтобы отыграться в конце игры, проявили характер и мастерство. Наверное, заслуживали большего, мы были чуть лучше соперника. Очень зажато и плохо играли в стартовые минуты.

    Первый отмененный гол? С тренерской скамейки тяжело было разглядеть этот момент. Хочется верить, что судья принял правильное решение», – сказал Гончаренко.

    У ЦСКА проблемы. Но они опять сотворили чудо

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.09.2018 00:23
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +762

      sprint5 20 сентября 2018, 12:02

      для молодежи это даже неплохо

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 20 сентября 2018, 07:54

      Эх, надо было и в первом тайме хорошо играть. Тогда и о победе не пришлось бы сильно беспокоится

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > BRO_football 20 сентября 2018, 08:09

      Ничего, дома обыграют Викторию обязательно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +677

      vodomut 20 сентября 2018, 07:04

      за третье место повоюют не более

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 20 сентября 2018, 06:46

      молодёж красавцы,уважуха

      2
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 20 сентября 2018, 06:33

      Цска поборется за выход из группы - Локо - нет.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > SPACE TRUCKIN 20 сентября 2018, 08:10

      Думаю Локомотив возьмет свое в ответном матче.

      1
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > vladimir-7 20 сентября 2018, 17:10

      в любом случае - поболеем!

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 20 сентября 2018, 05:40

      Судья из-за ворот нагадил

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 20 сентября 2018, 05:31

      Пусть будет так!

      0
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      Рейтинг: -37

      viktordavirov 20 сентября 2018, 02:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -4
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 20 сентября 2018, 01:04

      Зажато и плохо сыграли как раз не в первые минуты, а где-то с 10-й до конца первого тайма. Но молодцы, что нашли силы переломить ход так неудачно начатого матча. И даже после несправедливо отменённого гола не поплыли и додавили. Респект.

      2
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      Рейтинг: +261

      salexeich 20 сентября 2018, 00:55

      Считаю, что Гончаренко на сегодняшний день лучший тренер в России... после Черчесова.

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