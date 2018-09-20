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  • Гончаренко: «Мы были чуть лучше «Виктории». Наверное, заслуживали большего»

Гончаренко: «Мы были чуть лучше «Виктории». Наверное, заслуживали большего»

20 сентября 2018, 00:23
20

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории».

«Очень эмоциональный матч. Феноменальная концовка, это то, что нравится болельщикам. Такие матчи оказывают очень сильное давление в конце игры. Для того, чтобы отыграться в конце игры, проявили характер и мастерство. Наверное, заслуживали большего, мы были чуть лучше соперника. Очень зажато и плохо играли в стартовые минуты.

Первый отмененный гол? С тренерской скамейки тяжело было разглядеть этот момент. Хочется верить, что судья принял правильное решение», – сказал Гончаренко.

У ЦСКА проблемы. Но они опять сотворили чудо

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА Виктория Гончаренко Виктор
Комментарии (20)
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DeStar
1537392384
Главное дома еще разделать их.
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Catastrofa
1537392510
Молодчики !
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derrik2000
1537392833
Скромничает Гончаренко. ))))) Правда, в первом тайме излишнее волнение давало о себе знать, но второй тайм, а особенно его концовка - просто БЛЕСК!
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Рубик Докоян
1537392847
Молодцы ребятки, не подвели и сыграли достойно, а во втором тайме просто красавцы !
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Grey33
1537394672
Зажато и плохо сыграли как раз не в первые минуты, а где-то с 10-й до конца первого тайма. Но молодцы, что нашли силы переломить ход так неудачно начатого матча. И даже после несправедливо отменённого гола не поплыли и додавили. Респект.
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viktordavirov
1537401230
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Nerlinger
1537411245
Судья из-за ворот нагадил
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SPACE TRUCKIN
1537414388
Цска поборется за выход из группы - Локо - нет.
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Cherembas
1537415162
молодёж красавцы,уважуха
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sprint5
1537434128
для молодежи это даже неплохо
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