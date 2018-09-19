Семак: «Мы неудачно провели трансферную кампанию, но моя задача – делать результат»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Копенгагена» поделился мнением об игре своей команды на выезде.

«Мы провели достаточно игр на выезде. Когда-то победили, когда-то нет. Матч выездной с «Мольде» – счет нас устроил. Игра в Минске? Случаются и такие матчи. Бывает, что проигрываешь, это футбол. Не вижу тут проблемы.

Я уже много раз говорил, мы неудачно провели трансферную кампанию, но моя задача — работать и делать результат. Мы показываем, на что способны. Да, вариативность небольшая, ждем возвращения травмированных, тогда будет больше возможностей для ротации», – сказал Семак.

Матч «Копенгаген» – «Зенит» пройдет завтра и начнется в 22:00 по московскому времени.