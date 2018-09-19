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    Семак: «Мы неудачно провели трансферную кампанию, но моя задача – делать результат»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Копенгагена» поделился мнением об игре своей команды на выезде.

    «Мы провели достаточно игр на выезде. Когда-то победили, когда-то нет. Матч выездной с «Мольде» – счет нас устроил. Игра в Минске? Случаются и такие матчи. Бывает, что проигрываешь, это футбол. Не вижу тут проблемы.

    Я уже много раз говорил, мы неудачно провели трансферную кампанию, но моя задача — работать и делать результат. Мы показываем, на что способны. Да, вариативность небольшая, ждем возвращения травмированных, тогда будет больше возможностей для ротации», – сказал Семак.

    Матч «Копенгаген» – «Зенит» пройдет завтра и начнется в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.09.2018 20:33
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 20 сентября 2018, 14:40

      Когда у команды есть результат ,вопросы трансферной компании можно упустить.

      2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 сентября 2018, 10:11

      Им либо селекционеров менять надо, либо запретить играть на этой трансферной дудке - Манчини и Семак, совершенно разные ЛЮДИ, и одно и то же поют. Хотя в этом году столько рыл не набирали.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 сентября 2018, 09:43

      Давай, Серега, делай!

      0
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      Рейтинг: -37

      viktordavirov 20 сентября 2018, 02:55

      Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома, без диет и спорта! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно.---- https://nnna.ru/blogdk

      -2
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      Рейтинг: +2528

      Челнинец 19 сентября 2018, 23:53

      Семак ты меня расстраиваешь, кто Вас там всех кусает, или наличие куча денег так влияет?

      2
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 19 сентября 2018, 22:32

      Самый дорогой состав в лиге.....как можно ещё быть недовольным???? А что же делать тогда Уралу....Рубину.....Крыльям????у них то составы в разы слабее

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > slavutiq70 19 сентября 2018, 22:54

      Так они и на зону еврокубков не претендуют и им никто не ставит задачу попадания в ЛЧ и т .д.

      2
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб > slavutiq70 19 сентября 2018, 23:51

      Естественно! Как можно сравнивать такие клубы? Сравнивайте со Спартаком - потратившим немало средств. Все нормально. Надо играть и делать результат.

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > житель СПб 19 сентября 2018, 23:54

      Спартак третий по составу.....Локо второй.....Зенит первый.....так что плакаться...и так самый дорогой РПЛ

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 сентября 2018, 21:58

      пока не вижу результата игры нет со Спартаком сыграли плохо, а с основными конкурентами не играли так что пока результата не видно

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      Рейтинг: +1258

      tushkanlz 19 сентября 2018, 21:47

      Тренер - прав...пока делает результат,а как только "спотыкнётся"- тут вонища и начнётся..Завизжат и захрюкают " провидцы " московские...

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 сентября 2018, 21:32

      Еще много балласта осталось.

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      Рейтинг: +1702

      altezzik 19 сентября 2018, 21:21

      Успехом бы было растолкать по другим клубам балласт.

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