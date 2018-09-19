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  • Семак: «Мы неудачно провели трансферную кампанию, но моя задача – делать результат»

Семак: «Мы неудачно провели трансферную кампанию, но моя задача – делать результат»

19 сентября 2018, 20:33
19

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Копенгагена» поделился мнением об игре своей команды на выезде.

«Мы провели достаточно игр на выезде. Когда-то победили, когда-то нет. Матч выездной с «Мольде» – счет нас устроил. Игра в Минске? Случаются и такие матчи. Бывает, что проигрываешь, это футбол. Не вижу тут проблемы.

Я уже много раз говорил, мы неудачно провели трансферную кампанию, но моя задача — работать и делать результат. Мы показываем, на что способны. Да, вариативность небольшая, ждем возвращения травмированных, тогда будет больше возможностей для ротации», – сказал Семак.

Матч «Копенгаген» – «Зенит» пройдет завтра и начнется в 22:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Семак Сергей
Комментарии (19)
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Grey33
1537378661
Неудачно? По моему, у нас её не было. Подписание одного свободного агента трудно назвать трансферной компанией.
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insider_retro
1537378937
В сравнении с активностью прошлых лет, компании этого года, как таковой и не было... В остальном Семак прав, - цели на сезон поставлены и для их достижения необходимо решать задачи в каждом турнире, в каждой игре, дома и на выезде...
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Рубик Докоян
1537379532
Сергей корректно говорит, мы неудачно провели трансферную кампанию. Имеет в виду клуб, но там целый штат высокооплачиваемых менеджеров, которые за это отвечают. С тренера спрашивают результат, ставя высокие цели и задачи, но для этого ничего не делают в клубе. Семак решит задачи и с этим составом. Скоро на подходе Кокорин и Маммана, а Маркизио заменит Нобоа. Но митрофанушек сверху донизу надо будет по ступенькам спускать...
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raritet
1537380151
Я бы сказал бы еще более открыто. Для тренеров -иностранцев покупали любой шлак по кивку головы , а для российского родного тренера осталась лишь поговорка: A ну-ка, Богданыч , покажи , на что ты способен. Испокон веков на Руси было преклонение перед всем западным. Прошли века и ничего не меняется.
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Микояновский мясокомбинат
1537380240
Тактичен и точен.
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tushkanlz
1537382836
Тренер - прав...пока делает результат,а как только "спотыкнётся"- тут вонища и начнётся..Завизжат и захрюкают " провидцы " московские...
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slavа0508
1537385536
Самый дорогой состав в лиге.....как можно ещё быть недовольным???? А что же делать тогда Уралу....Рубину.....Крыльям????у них то составы в разы слабее
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Челнинец
1537390393
Семак ты меня расстраиваешь, кто Вас там всех кусает, или наличие куча денег так влияет?
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viktordavirov
1537401359
Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома, без диет и спорта! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно.---- https://nnna.ru/blogdk
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zigbert
1537443657
Когда у команды есть результат ,вопросы трансферной компании можно упустить.
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