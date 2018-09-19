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    Чалов – о «Виктории»: «Не слежу за чемпионатом Чехии»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов ждет сложной игры в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории».

    «Не слежу за чемпионатом Чехии, почти ничего не знаю о нем. Но «Виктория» выиграла золотые медали, а в Лиге чемпионов нет проходных команд. Игра будет тяжелой, в этом я уверен», – сказал Чалов.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Виктория» – ЦСКА состоится сегодня, 19 сентября, в Пльзени на стадионе «Дусан Арена», в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    19.09.2018 11:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 20 сентября 2018, 11:57

      А кто следит? Разве что сами чехи.

      1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 19 сентября 2018, 18:26

      Я тоже не слежу.. наши победят!!

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 сентября 2018, 13:10

      Федор, пару голов забей и пару голевых передач партнерам сделай.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 19 сентября 2018, 12:31

      удачи чехам!!!

      -3
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 11:40

      ЦСКА ВПЕРЕД!

      4
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