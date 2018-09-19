Чалов – о «Виктории»: «Не слежу за чемпионатом Чехии»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов ждет сложной игры в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории».

«Не слежу за чемпионатом Чехии, почти ничего не знаю о нем. Но «Виктория» выиграла золотые медали, а в Лиге чемпионов нет проходных команд. Игра будет тяжелой, в этом я уверен», – сказал Чалов.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Виктория» – ЦСКА состоится сегодня, 19 сентября, в Пльзени на стадионе «Дусан Арена», в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.