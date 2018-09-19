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    Робертсон – после победы над «ПСЖ»: «Ливерпуль» хочет выиграть все турниры, в которых участвует»

    Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон назвал заслуженной победу над «ПСЖ» в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов.

    «Полагаю, мы заслужили победу. Мы хотим попытаться выиграть все турниры, в которых участвуем. Мы верим, что можем стать лучшими в каждом из них.

    Важно было остановить нападение «ПСЖ», и, как мне кажется, нам это большую часть матча удавалось.

    Хотели стартовать как надо. Мы заслужили победу. Надеюсь, теперь сумеем развить успех.

    У меня было время освоиться. Я старался все впитывать и, думаю, доказал, что способен играть на таком уровне. Я просто хочу прогрессировать», – считает футболист.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «ПСЖ» завершился со счетом 3:2.

    Источник: УЕФА

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    19.09.2018 08:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 19 сентября 2018, 10:48

      Поверь, Энди - ПСЖ это далеко не такой грозный и страшный соперник как вы его считаете, впереди вас ждет еще много чего действительно опасного, так что не стоит раздувать жабры раньше времени, поживем, увидим.

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