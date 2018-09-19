Робертсон – после победы над «ПСЖ»: «Ливерпуль» хочет выиграть все турниры, в которых участвует»

Поверь, Энди - ПСЖ это далеко не такой грозный и страшный соперник как вы его считаете, впереди вас ждет еще много чего действительно опасного, так что не стоит раздувать жабры раньше времени, поживем, увидим.
Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон назвал заслуженной победу над «ПСЖ» в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Полагаю, мы заслужили победу. Мы хотим попытаться выиграть все турниры, в которых участвуем. Мы верим, что можем стать лучшими в каждом из них.
Важно было остановить нападение «ПСЖ», и, как мне кажется, нам это большую часть матча удавалось.
Хотели стартовать как надо. Мы заслужили победу. Надеюсь, теперь сумеем развить успех.
У меня было время освоиться. Я старался все впитывать и, думаю, доказал, что способен играть на таком уровне. Я просто хочу прогрессировать», – считает футболист.
Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «ПСЖ» завершился со счетом 3:2.