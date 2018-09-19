Робертсон – после победы над «ПСЖ»: «Ливерпуль» хочет выиграть все турниры, в которых участвует»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон назвал заслуженной победу над «ПСЖ» в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Полагаю, мы заслужили победу. Мы хотим попытаться выиграть все турниры, в которых участвуем. Мы верим, что можем стать лучшими в каждом из них.

Важно было остановить нападение «ПСЖ», и, как мне кажется, нам это большую часть матча удавалось.

Хотели стартовать как надо. Мы заслужили победу. Надеюсь, теперь сумеем развить успех.

У меня было время освоиться. Я старался все впитывать и, думаю, доказал, что способен играть на таком уровне. Я просто хочу прогрессировать», – считает футболист.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «ПСЖ» завершился со счетом 3:2.