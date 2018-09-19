Шкриньяр – о матче с «Тоттенхэмом»: «Не думаю, что я сыграл хорошо, но главное – победа»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр не стал акцентировать внимание на своей игре во встрече первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», отметив вклад всей команды в победу.

«Мы отдали в этой игре абсолютно все силы. Даже те, кто не вышел сегодня на поле, сыграли свою роль. Мы доказали, что «Интер» является сильной командой. Эта победа вернула нас в нужное русло.

Моя игра? Не думаю, что я сыграл хорошо, для меня главное – победа», – сказал защитник.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 2:1.