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    Глушаков и Ещенко не полетят на матч с «Рапидом» и будут переведены в «Спартак-2»

    Как уже ранее сообщалось, главный тренер «Спартака» отстранил от работы с командой полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко. Оба футболиста поставили лайки под публикацией актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова с критикой в адрес итальянского специалиста после домашнего поражения от «Ахмата» (1:2) в седьмом туре РПЛ.

    По информации «Спорт-Экспресса», с большой долей вероятности, Глушаков и Ещенко не полетят в Австрию на встречу первого тура Лиги Европы с «Рапидом». Они приступят к работе со «Спартаком-2».

    Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.09.2018 15:33
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 18 сентября 2018, 18:58

      А Спартак-3 есть? Я всё думаю, куда же Адриано пристроить..

      0
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 18 сентября 2018, 18:24

      Заварил повор кашу.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 сентября 2018, 17:32

      Непорядок в свинском королевстве.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 18 сентября 2018, 17:27

      Спартак 2 теперь усилится.

      2
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      Рейтинг: +20

      Слава Семенов 18 сентября 2018, 17:24

      Рейнгольда, Дикарева, Корнеева Симонян из Спартака выгнал тоже по таким же причинам

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      Рейтинг: +269

      Alllex68 18 сентября 2018, 17:05

      Это хорошо

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      Рейтинг: +269

      Alllex68 18 сентября 2018, 17:01

      Для их карьеры это Каррера ...

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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 18 сентября 2018, 16:47

      Глушаков только только говорил о месте в составе сборной...а теперь он от неё ой как далеко)))

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      Рейтинг: +3795

      serppion > KLIM777 18 сентября 2018, 17:07

      Чего уж там, гони прямяком в Красную Пресню!

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      Рейтинг: +355

      kvm5 18 сентября 2018, 16:37

      довыступались

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      Рейтинг: +115

      яцык 18 сентября 2018, 16:23

      когда в товарищах согласья нет.....

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