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  • Глушаков и Ещенко не полетят на матч с «Рапидом» и будут переведены в «Спартак-2»

Глушаков и Ещенко не полетят на матч с «Рапидом» и будут переведены в «Спартак-2»

18 сентября 2018, 15:33
20

Как уже ранее сообщалось, главный тренер «Спартака» отстранил от работы с командой полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко. Оба футболиста поставили лайки под публикацией актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова с критикой в адрес итальянского специалиста после домашнего поражения от «Ахмата» (1:2) в седьмом туре РПЛ.

По информации «Спорт-Экспресса», с большой долей вероятности, Глушаков и Ещенко не полетят в Австрию на встречу первого тура Лиги Европы с «Рапидом». Они приступят к работе со «Спартаком-2».

Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Спартак Рапид Глушаков Денис Ещенко Андрей
Комментарии (20)
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Добрый Бобер
1537274842
Странно, что Комбаров не фигурирует.
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subbotaspartak
1537275716
Интересно, а это его спасёт? Сам Каррера никуда не пропадёт? Сам он на что надеется? Былые заслуги скоро развеются.
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ViktorMG
1537276570
Очень похожая ситуация была с Титовым и Калиниченко. Ничего не меняется. Игрой надо доказывать свою правоту, а не в интернете.
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Рубик Докоян
1537276897
Больше шансов, что они уже не будут летать со "Спартаком", а в зимнее ТО вылетят из него в аренду.
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яцык
1537276985
когда в товарищах согласья нет.....
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kvm5
1537277848
довыступались
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ВикторВВ
1537278454
Глушаков только только говорил о месте в составе сборной...а теперь он от неё ой как далеко)))
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Alllex68
1537279285
Для их карьеры это Каррера ...
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Слава Семенов
1537280643
Рейнгольда, Дикарева, Корнеева Симонян из Спартака выгнал тоже по таким же причинам
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zigbert
1537280830
Спартак 2 теперь усилится.
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