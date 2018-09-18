Глушаков и Ещенко не полетят на матч с «Рапидом» и будут переведены в «Спартак-2»

Как уже ранее сообщалось, главный тренер «Спартака» отстранил от работы с командой полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко. Оба футболиста поставили лайки под публикацией актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова с критикой в адрес итальянского специалиста после домашнего поражения от «Ахмата» (1:2) в седьмом туре РПЛ.

По информации «Спорт-Экспресса», с большой долей вероятности, Глушаков и Ещенко не полетят в Австрию на встречу первого тура Лиги Европы с «Рапидом». Они приступят к работе со «Спартаком-2».

Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят