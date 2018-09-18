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  • Москалев получил от Егорова «неуд» за судейство в матче «Зенит» – «Спартак»  

Москалев получил от Егорова «неуд» за судейство в матче «Зенит» – «Спартак»  

18 сентября 2018, 14:10
38

Главный арбитра матча шестого тура РПЛ «Зенит»«Спартак» (0:0) Владимир Москалев получил за свою работу неудовлетворительную оценку, заявил глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

«Кунг-фу от Фернандо? Эпизод с Фернандо не может трактоваться не иначе как пенальти. Потому что опасную игру назначают тогда, когда нет физического контакта. Там после того, как игрок сыграл в мяч, был физический контакт. Стоило назначить пенальти и наградить желтой карточкой игрока.

Фол на Роше? Это 11-метровый удар, фол по неосторожности. Иванович наступил на ногу, пусть и неумышленно. Но это пенальти.

В этой игре еще одна ситуация. Это непоказанная желтая карточка на 82-й минуте игроку Рассказову. Должна была быть вторая желтая карточка.

Наша оценка неудовлетворительная, потому что инспектор оценивает согласно правилам игры», – сказал Егоров.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Егоров Александр Москалев Владимир
Комментарии (38)
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ilichkadr
1537270091
Как-то странно трактует физический контакт Егоров. Можно было бы согласиться с Егоровым, если бы Фернандо пытался снять мяч с головы Дриусси. Судя по повтору Фернандо перехватывал мяч высоко поднятой ногой. Ну, положил ногу наголову Дриусси уже после касания с мячом. Был бы Себастьян чуток повыше нога попала в плечо.
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Рубик Докоян
1537273031
Ну наконец-то всё адекватно, согласно правилам и требованиям. Москалёв не справился психологически с напряжением этого матча двух лидеров и принимал не верные решения. Бывает, не он первый, сделает выводы для себя.
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portero
1537273323
главное судил непредвязято, ошибки в обе стороны . егоров зато лихо отмазывает судеек, когда свистят в одну нужную сторону
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neveldomha
1537274892
Неуд это когда из кармана Москалева будут удержаны 125 тыс руб. или сколько там за такие матчи платят?
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amazonaws
1537276356
Технология VAR уже используется в чемпионатах Италии, Германии, Франции, Португалии, Испании, тестируется в Англии. Если бы такая система стояла на российских стадионах, то МНОГИХ судейских скандалов можно было бы ИЗБЕЖАТЬ!!! Есть новый судейский скандал имени Мутко, Егорова, Алаева, Симоняна, Левникова, Бутенко, Колоскова и прочих чиновников РФС! Это по их прямой вине систему VAR в нашем чемпионате не установили в этом сезоне. Чиновников от футбола ВПОЛНЕ устраивает судейская коррупция, согласно цены вопроса. АПЛ на пяти матчах пятого тура протестировала систему видеоповторов. Оказалось, что из всех поединков только одно решение арбитров требовало изменения в матче «Манчестер Сити» 3:0 «Фулхэм». В концовке первого тайма мяч в третий раз побывал в сетке ворот «Фулхэма», но у Сане был зафиксирован сомнительный офсайд. Судьи, как оказалось, ошибочно не засчитали гол Лероя Сане в ворота «Фулхэма». Положения «вне игры» не было. Гол был забит по всем футбольным правилам. Руководство АПЛ и клубы, участвовавшие в тестировании системы VAR, осталась ДОВОЛЬНЫ проведённым экспериментом. А кто??? мешает и мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2018/19 нашего российского чемпионата? Угадайте с 1-го раза. Правильно! Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат. Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате! Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ. Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати. Всем же очевидно, что победить судейскую коррупцию в футболе можно только с помощью системы видеопомощи судьям VAR. Пока не установят систему VAR, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ! Чиновники РФС превратили судейство в свою коррупционную кормушку!!! Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей! Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить. Честный судья не боится видеоповторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ! Когда прекратится это БЕЗОБРАЗИЕ???
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Grey33
1537277550
ИМХО - Москалёв отсудил этот матч почти идеально. Ошибался непредвзято, в обе стороны, играть не мешал, на результате его ошибки никак не отразились.
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Serjoga
1537278160
А 115 000 все равно получил! И пофиг ему твоя 2-ка!
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zigbert
1537278511
Хорошо что на результат это не повлияло.
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кузнецов артем
1537281811
Не согласен насчет пенки когда Фернандо якобы играл опасно, он сыграл в мяч первым, но зачем Зенитовец продолжил движение под ногу Фернандо. Опасная игра трактуется также если игрок выполняет действия опасные и для его собственного здоровья.
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knikos
1537287194
О чём я и писал раньше , объясняя "спецам" из Спама разницу между опасной игрой и грубой игрой. Ну и про Рассказова-тоже .
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