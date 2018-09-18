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    Москалев получил от Егорова «неуд» за судейство в матче «Зенит» – «Спартак»  

    Главный арбитра матча шестого тура РПЛ «Зенит»«Спартак» (0:0) Владимир Москалев получил за свою работу неудовлетворительную оценку, заявил глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

    «Кунг-фу от Фернандо? Эпизод с Фернандо не может трактоваться не иначе как пенальти. Потому что опасную игру назначают тогда, когда нет физического контакта. Там после того, как игрок сыграл в мяч, был физический контакт. Стоило назначить пенальти и наградить желтой карточкой игрока.

    Фол на Роше? Это 11-метровый удар, фол по неосторожности. Иванович наступил на ногу, пусть и неумышленно. Но это пенальти.

    В этой игре еще одна ситуация. Это непоказанная желтая карточка на 82-й минуте игроку Рассказову. Должна была быть вторая желтая карточка.

    Наша оценка неудовлетворительная, потому что инспектор оценивает согласно правилам игры», – сказал Егоров.

    Источник: Sport24

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    18.09.2018 14:10
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +722

      Urry 19 сентября 2018, 16:12

      итог 1:1

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 сентября 2018, 09:56

      Каких судьишек ставят на центральные матчи? Они и судить-то по правилам не умеют, все больше по понятиям.

      0
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 19 сентября 2018, 09:42

      Об этом писали после ШЕСТОГО тура, а сейчас восьмой на носу.

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 18 сентября 2018, 22:45

      Поделом!

      0
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      Рейтинг: +11219

      knikos 18 сентября 2018, 19:13

      О чём я и писал раньше , объясняя "спецам" из Спама разницу между опасной игрой и грубой игрой. Ну и про Рассказова-тоже .

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 18 сентября 2018, 17:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не согласен насчет пенки когда Фернандо якобы играл опасно, он сыграл в мяч первым, но зачем Зенитовец продолжил движение под ногу Фернандо. Опасная игра трактуется также если игрок выполняет действия опасные и для его собственного здоровья.

      -7
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > кузнецов артем 18 сентября 2018, 18:06

      Зенитовец, не опускал голову ниже пояса, а головой шел на мяч на уровне головы. И даже если бы Фернандо не задел его головы-это 100% свободный удар за опасную игру, а уж коли попал в голову (независимо от попаданич в мяч)-это прямая красная и пенальти!

      9
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Serjoga 18 сентября 2018, 18:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты не понимаешь, одно дело когда игрок играет как Фернандо рядом с противником, это опасная игра со стороны этого игрока. Совсем другое дело когда игрок играет, как Фернандо на участке где никого нет и под него подбегает противник, противник в этом случае создает для себя же опасность получения травмы, что и является опасной игрой. Зенитовец так хотел пенальти что подбежал под Фернандо, он не шел на мяч, эпизод был закончен, он шел именно под Фернандо.

      -6
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > кузнецов артем 18 сентября 2018, 18:49

      В штрафной "пусто" не бывает! И если игрок за 2 метра набирает ход и летит на мяч, то это не значит, что он ищет нарушение, рискуя своей головой! А выставлять шипы выше головы-это, наверное, как положняк в футболе? Но тебя, видимо, переубедить нельзя! Да я к этому и не стремился!

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Serjoga 18 сентября 2018, 19:03

      Во во, что пытаться переубедить того кто даже текст не может прочитать, твои слова "если бы Фернандо не задел его головы-это 100% свободный удар за опасную игру, а уж коли попал в голову (независимо от попаданич в мяч)-это прямая красная и пенальти!" слова Егорова "Эпизод с Фернандо не может трактоваться не иначе как пенальти. Там после того, как игрок сыграл в мяч, был физический контакт. Стоило назначить пенальти и наградить желтой карточкой игрока."

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 сентября 2018, 17:35

      Москалев - дерьмовенький судьишка. С этим согласен. А вот почему Егоров заменил дерьмового Вилкова на аналогичного Москалева - это вопрос к Егорову. Может его тоже наказать?

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      Рейтинг: +100739

      zigbert 18 сентября 2018, 16:48

      Хорошо что на результат это не повлияло.

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      Serjoga > zigbert 18 сентября 2018, 16:53

      Теоретически не повлияло, а на практике....., назначив первый пенальти и будь он реализован, то неизвестно как пошла бы дальше игра! И был бы потом случай со вторым пеналем, а может еще пару стоило бы поставить? Не назначив первый 11-метровый он изменил всю игру, а может и сломал!

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      zigbert > Serjoga 18 сентября 2018, 17:19

      Совершенно верно ,игра пошла бы по другому сценарию. И счет мог быть не 0:0.

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      Serjoga 18 сентября 2018, 16:42

      А 115 000 все равно получил! И пофиг ему твоя 2-ка!

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 18 сентября 2018, 16:32

      ИМХО - Москалёв отсудил этот матч почти идеально. Ошибался непредвзято, в обе стороны, играть не мешал, на результате его ошибки никак не отразились.

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