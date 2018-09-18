Москалев получил от Егорова «неуд» за судейство в матче «Зенит» – «Спартак»  

Главный арбитра матча шестого тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (0:0) Владимир Москалев получил за свою работу неудовлетворительную оценку, заявил глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

«Кунг-фу от Фернандо? Эпизод с Фернандо не может трактоваться не иначе как пенальти. Потому что опасную игру назначают тогда, когда нет физического контакта. Там после того, как игрок сыграл в мяч, был физический контакт. Стоило назначить пенальти и наградить желтой карточкой игрока.

Фол на Роше? Это 11-метровый удар, фол по неосторожности. Иванович наступил на ногу, пусть и неумышленно. Но это пенальти.

В этой игре еще одна ситуация. Это непоказанная желтая карточка на 82-й минуте игроку Рассказову. Должна была быть вторая желтая карточка.

Наша оценка неудовлетворительная, потому что инспектор оценивает согласно правилам игры», – сказал Егоров.