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    Жамалетдинов, Чалов и Жиронкин отправились с ЦСКА на матч против «Виктории»

    ЦСКА вылетел в Чехию на встречу первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Викторией» из Пльзеня.

    Москвичи отправились на матч в составе из 20 человек.

    Вратари: Игорь Акинфеев, Георгий Кырнац.

    Защитники: Марио Фернандес, Георгий Щенников, Родриго Бекао, Кирилл Набабкин, Никита Чернов.

    Полузащитники: Алан Дзагоев, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Никола Влашич, Дмитрий Ефремов, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Наяир Тикнизян.

    Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Такума Нисимура, Виталий Жиронкин.

    Игра «Виктория» – ЦСКА состоится завтра, 19 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    18.09.2018 12:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 18 сентября 2018, 17:44

      Удачи ЦСКА!!! Даёшь победу!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 сентября 2018, 16:52

      Название статьи не очень удачное, такое впечатление, что Чалов,
      Жиронкин и Жамалетдинов примкнули к ЦСКА, а они полноценные
      игроки основного состава команды ЦСКА. Начать с победы, это
      очень важно, постарайтесь ребятки, мы с вами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 18 сентября 2018, 15:57

      Удачи ЦСКА.

      4
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 18 сентября 2018, 14:41

      Только вперед родной ЦСКА!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 сентября 2018, 14:22

      Все нормально. Удачи и победы, армейцам! Болеем за вас.

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 сентября 2018, 12:56

      Удачи! И без травм, особенно - защитникам. Их в заявке всего пять.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +67327

      portero 18 сентября 2018, 12:46

      болеем за наших! всем в еврокубках удачи!

      4
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      Рейтинг: -36

      pavelfastov 18 сентября 2018, 12:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma

      -4
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 18 сентября 2018, 12:31

      Удачи армейцам!!! Ждем только победы!

      3
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 18 сентября 2018, 12:29

      Состав не самый боевой, но надеюсь вернутся с 3 очками! Удачи завтра!

      3
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