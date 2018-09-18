Жамалетдинов, Чалов и Жиронкин отправились с ЦСКА на матч против «Виктории»

ЦСКА вылетел в Чехию на встречу первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Викторией» из Пльзеня.

Москвичи отправились на матч в составе из 20 человек.

Вратари: Игорь Акинфеев, Георгий Кырнац.

Защитники: Марио Фернандес, Георгий Щенников, Родриго Бекао, Кирилл Набабкин, Никита Чернов.

Полузащитники: Алан Дзагоев, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Никола Влашич, Дмитрий Ефремов, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Наяир Тикнизян.

Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Такума Нисимура, Виталий Жиронкин.

Игра «Виктория» – ЦСКА состоится завтра, 19 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.