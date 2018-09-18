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  • Жамалетдинов, Чалов и Жиронкин отправились с ЦСКА на матч против «Виктории»

Жамалетдинов, Чалов и Жиронкин отправились с ЦСКА на матч против «Виктории»

18 сентября 2018, 12:15
10

ЦСКА вылетел в Чехию на встречу первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Викторией» из Пльзеня.

Москвичи отправились на матч в составе из 20 человек.

Вратари: Игорь Акинфеев, Георгий Кырнац.

Защитники: Марио Фернандес, Георгий Щенников, Родриго Бекао, Кирилл Набабкин, Никита Чернов.

Полузащитники: Алан Дзагоев, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Никола Влашич, Дмитрий Ефремов, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Наяир Тикнизян.

Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Такума Нисимура, Виталий Жиронкин.

Игра «Виктория» – ЦСКА состоится завтра, 19 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Источник: ПФК ЦСКА
Лига чемпионов Виктория ЦСКА
Комментарии (10)
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Аид666
1537262975
Состав не самый боевой, но надеюсь вернутся с 3 очками! Удачи завтра!
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Jhon1989
1537263074
Удачи армейцам!!! Ждем только победы!
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pavelfastov
1537263796
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma
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portero
1537263987
болеем за наших! всем в еврокубках удачи!
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cska-62
1537264580
Удачи! И без травм, особенно - защитникам. Их в заявке всего пять.
Ответить
vladimir-7
1537269731
Все нормально. Удачи и победы, армейцам! Болеем за вас.
Ответить
LIO1987
1537270867
Только вперед родной ЦСКА!!!
Ответить
zigbert
1537275458
Удачи ЦСКА.
Ответить
vladimir-7
1537278744
Название статьи не очень удачное, такое впечатление, что Чалов, Жиронкин и Жамалетдинов примкнули к ЦСКА, а они полноценные игроки основного состава команды ЦСКА. Начать с победы, это очень важно, постарайтесь ребятки, мы с вами.
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VIPded
1537281896
Удачи ЦСКА!!! Даёшь победу!!!
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