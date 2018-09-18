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    Алланазаров: «Летом Швец был одной ногой в «Спартаке», но «Ахмат» в последний момент заломил цену»

    Журналист Максим Алланазаров сообщил, что полузащитник «Ахмата» Антон Швец был близок к переходу в «Спартак» в летнее трансферное окно.

    «Кстати, похоронивший «Спартак» Швец, как и наш друг Терри, летом уже был одной ногой в Тарасовке. В последний момент Грозный, как всегда, заломил цену.

    Обратите внимание, такое часто там происходит: игроки уходят только тогда, когда кончаются контракты. В итоге сделка провалилась. А Антон, думаю, мог бы очень помочь», – написал Алланазаров в телеграме.

    Швец забил победный гол в ворота «Спартака» в матче седьмого тура РПЛ, который закончился со счетом 2:1 в пользу «Ахмата».

    Источник: Telegram

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    18.09.2018 12:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 18 сентября 2018, 12:46

      Пока владелец Лукойла будет изображать из себя бедную родственницу Газпрома, трансферы вроде перехода Терри будут срываться, и Спартак останется на вторых ролях.

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      Рейтинг: -36

      pavelfastov 18 сентября 2018, 12:43

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      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://urlcut.ru/blogdk

      -8
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 сентября 2018, 12:17

      «Ахмат» в последний момент заломил цену...
      Правильно сделал, пусть селекционная служба свиней сама таланты ищет!

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