Алланазаров: «Летом Швец был одной ногой в «Спартаке», но «Ахмат» в последний момент заломил цену»

Пока владелец Лукойла будет изображать из себя бедную родственницу Газпрома, трансферы вроде перехода Терри будут срываться, и Спартак останется на вторых ролях.
Журналист Максим Алланазаров сообщил, что полузащитник «Ахмата» Антон Швец был близок к переходу в «Спартак» в летнее трансферное окно.
«Кстати, похоронивший «Спартак» Швец, как и наш друг Терри, летом уже был одной ногой в Тарасовке. В последний момент Грозный, как всегда, заломил цену.
Обратите внимание, такое часто там происходит: игроки уходят только тогда, когда кончаются контракты. В итоге сделка провалилась. А Антон, думаю, мог бы очень помочь», – написал Алланазаров в телеграме.
Швец забил победный гол в ворота «Спартака» в матче седьмого тура РПЛ, который закончился со счетом 2:1 в пользу «Ахмата».