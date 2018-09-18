Алланазаров: «Летом Швец был одной ногой в «Спартаке», но «Ахмат» в последний момент заломил цену»

Журналист Максим Алланазаров сообщил, что полузащитник «Ахмата» Антон Швец был близок к переходу в «Спартак» в летнее трансферное окно.

«Кстати, похоронивший «Спартак» Швец, как и наш друг Терри, летом уже был одной ногой в Тарасовке. В последний момент Грозный, как всегда, заломил цену.

Обратите внимание, такое часто там происходит: игроки уходят только тогда, когда кончаются контракты. В итоге сделка провалилась. А Антон, думаю, мог бы очень помочь», – написал Алланазаров в телеграме.

Швец забил победный гол в ворота «Спартака» в матче седьмого тура РПЛ, который закончился со счетом 2:1 в пользу «Ахмата».