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  • «Локомотив» представил новый ролик к Лиге чемпионов с Эдером: «Достаточно всего одного выстрела, чтобы стать героем»

«Локомотив» представил новый ролик к Лиге чемпионов с Эдером: «Достаточно всего одного выстрела, чтобы стать героем»

17 сентября 2018, 15:20
16

«Локомотив» опубликовал очередное видео, посвященное возвращению команды в Лигу чемпионов. Его главным героем стал нападающий Эдер.

Ролик с названием «Локомотив» в ЛЧ: большая пушка Эдера», как и предыдущие видео, снят в жанре вестерна. В описании к видео говорится: «Достаточно всего одного выстрела, чтобы стать героем».

Португалец забил гол, принесший железнодорожникам золотые медали в РПЛ в сезоне-2017/18.

Свой первый матч в Лиге чемпионов «Локомотив» проведут в гостях против «Галатасарая» во вторник, 18 сентября.

Источник: ФК «Локомотив»
Лига чемпионов Локомотив Эдер
Комментарии (16)
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Dan93
1537187422
Шикарно! Давай, Эдер! Верим в тебя!
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lek!
1537187430
Не плохо , почему на английском ?
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Антибиотик
1537190678
Понятно, съемки продолжаются. Значит завтра опять никакого футбола не получится, игрокам не до тренировок.
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Т34
1537190844
Вот дождались и второго фильма из сериала "Локовбои". Наверное следует ожидать одиннадцать основных серий, плюс три запасных и пятнадцатую, финальную, про старейшего, умудренного годами, ковбоя - наставника.
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zigbert
1537191678
Не к месту все это как то.
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sergan113
1537193842
Не футбольный клуб, а Болливуд какой-то, Может хватит ху... заниматься, а начать играть в футбол.
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Рубик Докоян
1537193933
Может после одного выстрела и можно стать героем РЖД, но вот " обзыряниться" после матча с " Галатасараем" вполне реально...
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Полная Канистра
1537198558
в локо скоро все с пушками ходить начнут на поле. Кто там следующий с пушкой ? герпес поставщик пушек для бесконечных роликов
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karmunov
1537204237
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fosterwow
1537241236
lol
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