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    «Локомотив» представил новый ролик к Лиге чемпионов с Эдером: «Достаточно всего одного выстрела, чтобы стать героем»

    «Локомотив» опубликовал очередное видео, посвященное возвращению команды в Лигу чемпионов. Его главным героем стал нападающий Эдер.

    Ролик с названием «Локомотив» в ЛЧ: большая пушка Эдера», как и предыдущие видео, снят в жанре вестерна. В описании к видео говорится: «Достаточно всего одного выстрела, чтобы стать героем».

    Португалец забил гол, принесший железнодорожникам золотые медали в РПЛ в сезоне-2017/18.

    Свой первый матч в Лиге чемпионов «Локомотив» проведут в гостях против «Галатасарая» во вторник, 18 сентября.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    17.09.2018 15:20
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 18 сентября 2018, 06:27

      lol

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 17 сентября 2018, 21:30

      Достаточно всего одного выстрела, чтоб избежать просмотра 6 матчей позора!

      0
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      Рейтинг: -44

      karmunov 17 сентября 2018, 20:10

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      -2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 сентября 2018, 18:35

      в локо скоро все с пушками ходить начнут на поле. Кто там следующий с пушкой ? герпес поставщик пушек для бесконечных роликов

      2
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 17 сентября 2018, 17:46

      Они вместо тренировок видимо ролики снимать начали , можете снять сразу ролик как из ЛЧ вылетаете

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 сентября 2018, 17:18

      Может после одного выстрела и можно стать героем РЖД, но вот " обзыряниться" после матча с " Галатасараем" вполне реально...

      4
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      Рейтинг: +361

      sergan113 17 сентября 2018, 17:17

      Не футбольный клуб, а Болливуд какой-то, Может хватит ху... заниматься, а начать играть в футбол.

      1
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 16:41

      Не к месту все это как то.

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      Рейтинг: +5072

      Т34 17 сентября 2018, 16:27

      Вот дождались и второго фильма из сериала "Локовбои". Наверное следует ожидать одиннадцать основных серий, плюс три запасных и пятнадцатую, финальную, про старейшего, умудренного годами, ковбоя - наставника.

      2
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 17 сентября 2018, 16:24

      Понятно, съемки продолжаются. Значит завтра опять никакого футбола не получится, игрокам не до тренировок.

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