«Локомотив» представил новый ролик к Лиге чемпионов с Эдером: «Достаточно всего одного выстрела, чтобы стать героем»

«Локомотив» опубликовал очередное видео, посвященное возвращению команды в Лигу чемпионов. Его главным героем стал нападающий Эдер.

Ролик с названием «Локомотив» в ЛЧ: большая пушка Эдера», как и предыдущие видео, снят в жанре вестерна. В описании к видео говорится: «Достаточно всего одного выстрела, чтобы стать героем».

Португалец забил гол, принесший железнодорожникам золотые медали в РПЛ в сезоне-2017/18.

Свой первый матч в Лиге чемпионов «Локомотив» проведут в гостях против «Галатасарая» во вторник, 18 сентября.