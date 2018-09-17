Швец: «Помощь Пилипчука? Это останется секретом»

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец стал автором победного гола в матче со «Спартаком» в седьмом туре РПЛ.

«Дали пас назад. Пробил и забил. Даже не думал, когда наносил удар. У меня была установка отработать на позиции и помочь команде. Сдержать натиск соперника и выбегать в контратаки. Рашид Маматкулович хорошо настроил команду.

Во втором тайме у нас был небольшой провал, но в основном мы все выполнили. Сборная меня зарядила положительными эмоциями, проблем с усталостью нет. Пропущенный гол обсудим на разборе игры. С Рахимовым пока поработали мало, но чувствуется рука тренера.

Помощь Пилипчука? У нас был разбор соперника, но пока мы работаем вместе очень мало. На какие проблемные позиции он обращал внимание? Это останется секретом.

Гол «Спартаку» для меня важен. Но не потому что он забит в ворота «Спартака». Для меня просто очень важно забить и принести победу команде. Рахимов поздравил команду с победой, но игру надо забыть. Очень рад этому, а так мне не важно, кому забивать. Команда наша сегодня отработала хорошо, счет закономерен», – сказал Швец.

Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Ахмат» завершился со счетом 1:2.