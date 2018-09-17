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  • Робертсон: «Говорят, Неймар слишком легко падает. Но «Ливерпуль» будет держаться в стороне от этого»

Робертсон: «Говорят, Неймар слишком легко падает. Но «Ливерпуль» будет держаться в стороне от этого»

17 сентября 2018, 01:46
1

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился мнением о форварде «ПСЖ» Неймаре.

«Это игрок мирового уровня, мы должны быть осторожны с ним.

Говорят, он слишком легко падает, но тут все зависит не от нас. Решает судья. Мы будем держаться в стороне и сконцентрируемся на его игровых качествах. К сожалению, у него их много. Это тот игрок, с которым мы должны быть осторожны.

Плохо, что у них довольно много игроков, с которыми нужно быть внимательными. Но и у нас есть те, кто могут причинить проблемы», – сказал Робертсон.

Во вторник «Ливерпуль» сыграет в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Источник: AS
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Ливерпуль ПСЖ Неймар Робертсон Эндрю
Комментарии (1)
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1537152952
Да уж, Неймар настоящий хрустальный актер, чуть задели - упал.
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