Робертсон: «Говорят, Неймар слишком легко падает. Но «Ливерпуль» будет держаться в стороне от этого»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился мнением о форварде «ПСЖ» Неймаре.

«Это игрок мирового уровня, мы должны быть осторожны с ним.

Говорят, он слишком легко падает, но тут все зависит не от нас. Решает судья. Мы будем держаться в стороне и сконцентрируемся на его игровых качествах. К сожалению, у него их много. Это тот игрок, с которым мы должны быть осторожны.

Плохо, что у них довольно много игроков, с которыми нужно быть внимательными. Но и у нас есть те, кто могут причинить проблемы», – сказал Робертсон.

Во вторник «Ливерпуль» сыграет в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ».