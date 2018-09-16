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  • Серия А. Роналду принес «Ювентусу» победу над «Сассуоло», «Дженоа» обыграл «Болонью»

Серия А. Роналду принес «Ювентусу» победу над «Сассуоло», «Дженоа» обыграл «Болонью»

16 сентября 2018, 17:58
4

Состоялись очередные матчи четвертого тура Серии А. «Ювентус» дома победил «Сассуоло». Оба гола за туринцев забил Криштиану Роналду. Это его первые мячи за итальянский клуб.

В другой встрече «Дженоа» дома добыл три очка в игре против «Болоньи». Генуэзцы лишь по дополнительным показателям не идут в зоне еврокубков.

Чемпионат Италии. Серия А. 4-й тур

Дженоа – Болонья – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Платек, 69.

Удаления: нет – Пульгар, 90+6.

Удинезе – Торино – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – де Пауль, 28; 1:1 – Мейте, 49.

Ювентус – Сассуоло – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Роналду, 50; 2:0 – Роналду, 65; 2:1 – Бабакар, 90+1.

Удаления: Коста, 90+4 – нет.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Криштиану забил первый гол за «Юве». И следом – второй

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Дженоа Болонья Ювентус Сассуоло Удинезе Торино Роналду Криштиану
Комментарии (4)
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МВС
1537110187
Все положительное впечатление от победы исчезло из-за инцидента в уже добавленное время.Коста—мерзавец,конечно..Роналду начал свой отсчёт забитым мячам.дело сдвинулось.
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Garrincha58
1537110376
Боатенг и Коста моральные уроды
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