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    Серия А. Роналду принес «Ювентусу» победу над «Сассуоло», «Дженоа» обыграл «Болонью»

    Состоялись очередные матчи четвертого тура Серии А. «Ювентус» дома победил «Сассуоло». Оба гола за туринцев забил Криштиану Роналду. Это его первые мячи за итальянский клуб.

    В другой встрече «Дженоа» дома добыл три очка в игре против «Болоньи». Генуэзцы лишь по дополнительным показателям не идут в зоне еврокубков.

    Чемпионат Италии. Серия А. 4-й тур

    Дженоа – Болонья – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Платек, 69.

    Удаления: нет – Пульгар, 90+6.

    Удинезе – Торино – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – де Пауль, 28; 1:1 – Мейте, 49.

    Ювентус – Сассуоло – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Роналду, 50; 2:0 – Роналду, 65; 2:1 – Бабакар, 90+1.

    Удаления: Коста, 90+4 – нет.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Криштиану забил первый гол за «Юве». И следом – второй

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2018 17:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 сентября 2018, 18:06

      Боатенг и Коста моральные уроды

      0
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      ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 > Garrincha58 16 сентября 2018, 18:13

      Че сделали?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1364

      МВС 16 сентября 2018, 18:03

      Все положительное впечатление от победы исчезло из-за инцидента в уже добавленное время.Коста—мерзавец,конечно..Роналду начал свой отсчёт забитым мячам.дело сдвинулось.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1466

      Marley Bob > МВС 16 сентября 2018, 18:46

      наверняка дискву получит.такое наказывают серьезно.

      0
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