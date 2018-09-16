Серия А. Роналду принес «Ювентусу» победу над «Сассуоло», «Дженоа» обыграл «Болонью»

Состоялись очередные матчи четвертого тура Серии А. «Ювентус» дома победил «Сассуоло». Оба гола за туринцев забил Криштиану Роналду. Это его первые мячи за итальянский клуб.
В другой встрече «Дженоа» дома добыл три очка в игре против «Болоньи». Генуэзцы лишь по дополнительным показателям не идут в зоне еврокубков.
Чемпионат Италии. Серия А. 4-й тур
Гол: 1:0 – Платек, 69.
Удаления: нет – Пульгар, 90+6.
Голы: 1:0 – де Пауль, 28; 1:1 – Мейте, 49.
Ювентус – Сассуоло – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Роналду, 50; 2:0 – Роналду, 65; 2:1 – Бабакар, 90+1.
Удаления: Коста, 90+4 – нет.
Криштиану забил первый гол за «Юве». И следом – второй
Источник: Бомбардир.ру