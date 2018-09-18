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Материалы

Ювентус - Сассуоло

16.09.2018, Воскресенье, 16:00 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: Матч! Футбол 2 Италия. Серия А, 4 тур Ювентус - Сассуоло
Италия. Серия А (2017/2018)
23 тур
4 февраля, воскресенье 17:00 Ювентус 7:0 Сассуоло
4 тур
17 сентября, воскресенье 13:30 Сассуоло 1:3 Ювентус
Италия. Серия А (2016/2017)
22 тур
29 января, воскресенье 17:00 Сассуоло 0:2 Ювентус
3 тур
10 сентября, суббота 19:00 Ювентус 3:1 Сассуоло
Италия. Серия А (2015/2016)
29 тур
11 марта, пятница 22:45 Ювентус 1:0 Сассуоло
10 тур
28 октября, среда 22:45 Сассуоло 1:0 Ювентус
Италия. Серия А (2014/2015)
26 тур
9 марта, понедельник 23:00 Ювентус 1:0 Сассуоло
7 тур
18 октября, суббота 22:45 Сассуоло 1:1 Ювентус
Трофео ТИМ 2014

23 августа, суббота 23:45 Ювентус 1:0 Сассуоло
Италия. Серия А (2013/2014)
35 тур
28 апреля, понедельник 22:45 Сассуоло 1:3 Ювентус
16 тур
15 декабря, воскресенье 21:30 Ювентус 4:0 Сассуоло
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 28 6 4 70:30 +40 90
2. Наполи 38 24 7 7 74:36 +38 79
3. Аталанта 38 20 9 9 77:46 +31 69
4. Интер 38 20 9 9 57:33 +24 69
5. Милан 38 19 11 8 55:36 +19 68
6. Рома 38 18 12 8 66:48 +18 66
7. Торино 38 16 15 7 52:37 +15 63
8. Лацио 38 17 8 13 56:46 +10 59
9. Сампдория 38 15 8 15 60:51 +9 53
10. Болонья 38 11 11 16 48:56 -8 44
11. Сассуоло 38 9 16 13 53:60 -7 43
12. Удинезе 38 11 10 17 39:53 -14 43
13. СПАЛ 38 11 9 18 44:56 -12 42
14. Фиорентина 38 8 17 13 47:45 +2 41
15. Кальяри 38 10 11 17 36:54 -18 41
16. Парма 38 10 11 17 41:61 -20 41
17. Дженоа 38 8 14 16 39:57 -18 38
18. Эмполи 38 10 8 20 51:70 -19 38
19. Фрозиноне 38 5 10 23 29:69 -40 25
20. Кьево * 38 2 14 22 25:75 -50 17
* - Кьево: снято 3
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    Рейтинг: +10

    Масончик 18 сентября 2018, 21:59

    Не был пацан и вдруг стал им

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    Рейтинг: +453

    тёска 16 сентября 2018, 21:26

    слава богу забил.думал пропал парень

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    Обер-КанцлерЪ 16 сентября 2018, 17:54

    Фух, гора с плеч = пробили 2.5 !

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    Обер-КанцлерЪ 16 сентября 2018, 17:43

    Всё, пешком ходить начали. Больше голов не будет.

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    Обер-КанцлерЪ 16 сентября 2018, 17:42

    В какое же дерьмо превратился Боатенг! Только и способен, что моменты пороть.
    А ведь крутой был игрок когда-то.

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    Обер-КанцлерЪ 16 сентября 2018, 17:32

    Ну что, будет ещё 1 гол?
    По логике вещей Сассуоло уже терять нечего, должны раскрываться и забить сами или пропустить ещё.

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    Обер-КанцлерЪ 16 сентября 2018, 17:27

    Вот это уже больше похоже на КР7 !

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    Обер-КанцлерЪ 16 сентября 2018, 17:25

    Катают мяч как будто обе команды 1-0 устраивает.
    Сассуоло - кривоногое днище. Ни одного опасного момента за час игры.

    И Роналду к сожалению играет как говно.

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    dinar7777dinar > Обер-КанцлерЪ 16 сентября 2018, 17:25

    1:0 любимый счет ювентуса на протяжении десятилетий !

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    Обер-КанцлерЪ > dinar7777dinar 16 сентября 2018, 17:27

    Ну в последнее время Юве 2 мяча чаще забивает.
    Больше всего удивляет, что Сассуоло 1-0 устраивает.

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    dinar7777dinar 16 сентября 2018, 17:16

    ооо ничего себе кристина случайно забила !

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    Обер-КанцлерЪ 16 сентября 2018, 17:13

    1 гол КР есть.

    Но где же хваленая атака Сассуоло? Даже по воротам толком пробить не могут, как они по 5 мячей за матч забивают - вообще хз.

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