Введите ваш ник на сайте
Материалы

Дженоа - Болонья

16.09.2018, Воскресенье, 16:00 мск Генуя, стадион Луиджи Феррарис Италия. Серия А, 4 тур Дженоа - Болонья
Италия. Серия А (2017/2018)
26 тур
24 февраля, суббота 20:00 Болонья 2:0 Дженоа
7 тур
30 сентября, суббота 21:45 Дженоа 0:1 Болонья
Италия. Серия А (2016/2017)
26 тур
26 февраля, воскресенье 17:00 Дженоа 1:1 Болонья
7 тур
2 октября, воскресенье 16:00 Болонья 0:1 Дженоа
Италия. Серия А (2015/2016)
35 тур
24 апреля, воскресенье 16:00 Болонья 2:0 Дженоа
16 тур
12 декабря, суббота 17:00 Дженоа 0:1 Болонья
Италия. Серия А (2013/2014)
36 тур
4 мая, воскресенье 17:00 Дженоа 0:0 Болонья
17 тур
22 декабря, воскресенье 15:30 Болонья 1:0 Дженоа
Италия. Серия А (2012/2013)
38 тур
19 мая, воскресенье 17:00 Болонья 0:0 Дженоа
19 тур
6 января, воскресенье 18:00 Дженоа 2:0 Болонья
Италия. Серия А (2011/2012)
35 тур
29 апреля, воскресенье 14:30 Болонья 3:2 Дженоа
16 тур
18 декабря, воскресенье 18:00 Дженоа 2:1 Болонья
Италия. Серия А (2010/2011)
30 тур
20 марта, воскресенье 17:00 Болонья 1:1 Дженоа
11 тур
10 ноября, среда 22:45 Дженоа 1:0 Болонья
Италия. Серия А (2009/2010)
26 тур
28 февраля, воскресенье 17:00 Дженоа 3:4 Болонья
7 тур
4 октября, воскресенье 17:00 Болонья 1:3 Дженоа
Италия. Серия А (2008/2009)
33 тур
26 апреля, воскресенье 17:00 Болонья 2:0 Дженоа
14 тур
30 ноября, воскресенье 17:00 Дженоа 1:1 Болонья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 28 6 4 70:30 +40 90
2. Наполи 38 24 7 7 74:36 +38 79
3. Аталанта 38 20 9 9 77:46 +31 69
4. Интер 38 20 9 9 57:33 +24 69
5. Милан 38 19 11 8 55:36 +19 68
6. Рома 38 18 12 8 66:48 +18 66
7. Торино 38 16 15 7 52:37 +15 63
8. Лацио 38 17 8 13 56:46 +10 59
9. Сампдория 38 15 8 15 60:51 +9 53
10. Болонья 38 11 11 16 48:56 -8 44
11. Сассуоло 38 9 16 13 53:60 -7 43
12. Удинезе 38 11 10 17 39:53 -14 43
13. СПАЛ 38 11 9 18 44:56 -12 42
14. Фиорентина 38 8 17 13 47:45 +2 41
15. Кальяри 38 10 11 17 36:54 -18 41
16. Парма 38 10 11 17 41:61 -20 41
17. Дженоа 38 8 14 16 39:57 -18 38
18. Эмполи 38 10 8 20 51:70 -19 38
19. Фрозиноне 38 5 10 23 29:69 -40 25
20. Кьево * 38 2 14 22 25:75 -50 17
* - Кьево: снято 3
(подробнее)
...
  • Читайте нас: 