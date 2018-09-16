Роналду оформил первый дубль за «Ювентус»

Рад за Криштиану. Таких, как он не много, тех кто вызывает симпатию и уважение независимо от того в какой команде и за кого играют. Он заслужил все то, что у него есть трудолюбием и упорством, а не количеством татуировок, выставляемым напоказ качеством автомобилей, посещением ночных клубов. Его любят не как игрока Ювентуса или Реала, его любят за трудолюбие и качество игры.
Атакующий игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду отличился в матче четвертого тура Серии А против «Сассуоло». Это первый мяч португальца за туринцев.
Гол случился во втором тайме. Футболист открыл счет. Игроку понадобилось четыре встречи чемпионата Италии, чтобы отличиться. Спустя несколько минут спортсмен забил еще.
Роналду переехал в Италию летом из «Реала» за более чем 100 миллионов евро.
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— Juventus Venezuela (@Juventus_VEN) 16 сентября 2018 г.