Роналду оформил первый дубль за «Ювентус»

Атакующий игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду отличился в матче четвертого тура Серии А против «Сассуоло». Это первый мяч португальца за туринцев.

Гол случился во втором тайме. Футболист открыл счет. Игроку понадобилось четыре встречи чемпионата Италии, чтобы отличиться. Спустя несколько минут спортсмен забил еще.

Роналду переехал в Италию летом из «Реала» за более чем 100 миллионов евро.