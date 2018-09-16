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    Роналду оформил первый дубль за «Ювентус»

    Атакующий игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду отличился в матче четвертого тура Серии А против «Сассуоло». Это первый мяч португальца за туринцев.

    Гол случился во втором тайме. Футболист открыл счет. Игроку понадобилось четыре встречи чемпионата Италии, чтобы отличиться. Спустя несколько минут спортсмен забил еще.

    Роналду переехал в Италию летом из «Реала» за более чем 100 миллионов евро.

    Источник: Twitter

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    16.09.2018 17:27
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 17 сентября 2018, 15:33

      Рад за Криштиану. Таких, как он не много, тех кто вызывает симпатию и уважение независимо от того в какой команде и за кого играют. Он заслужил все то, что у него есть трудолюбием и упорством, а не количеством татуировок, выставляемым напоказ качеством автомобилей, посещением ночных клубов. Его любят не как игрока Ювентуса или Реала, его любят за трудолюбие и качество игры.

      0
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 10:15

      С почином Рон. Теперь все пойдет по плану.

      1
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 16 сентября 2018, 19:27

      Надоело, решил купить сасуолу, по другому неизвестно когда еще забьет...из 4 шансов которые ему предоставляли смог забить только два...сасуоловцы уже сами пытались себе забить...смех и только

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 16 сентября 2018, 20:13

      да уж лучше тебя глорик !

      4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 16 сентября 2018, 20:16

      не отвлекайся иди долбись в очко дальше в соседнем лесу !

      4
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      Рейтинг: +273

      Berikosha > Вот оно чё Михалыч 16 сентября 2018, 20:40

      Что тебе он дал или что ты у него взял???

      -1
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      Рейтинг: +273

      Berikosha > Вот оно чё Михалыч 16 сентября 2018, 20:47

      во первых я не бешусь, мне вообще пофиг на него, просто со стороны виднее же, что он птица распияренная и не больше того

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha > Вот оно чё Михалыч 16 сентября 2018, 20:48

      которая возомнила себя... Земли

      -1
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      ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha > Вот оно чё Михалыч 16 сентября 2018, 21:15

      согласен, надеюсь твои цифры не врут. На счет кз на все 100% согласен

      1
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 16 сентября 2018, 21:50

      хахахахаахах ! 90 процентов его лов пенальти от его нырков ! Петух он распиаренный на которого ты дрочишь ежедневно глорик !

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      Рейтинг: +915

      спанчес > Вот оно чё Михалыч 16 сентября 2018, 22:03

      нырялду как бы там ни было-фанатик футбола

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 16 сентября 2018, 23:34

      потому что 90 процентов так называемых его голов - пенальти от нырков !

      4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 16 сентября 2018, 23:34

      ******* ты откуда эту статистику срисовал?

      4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 16 сентября 2018, 23:41

      дебил убери свою дырявую статистику !

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      Рейтинг: +915

      спанчес > Вот оно чё Михалыч 17 сентября 2018, 08:44

      Потому что он симулянт хренов как и некий Неймар,это два величайших симулянта в истории футбола, в этом его единственный косяк который автоматически делает его не самым уважаемым мною футболистом всех времён и народов, за которым я имел возможность наблюдать,не в обиду. Всё остальное-без вопросов.

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      Рейтинг: +915

      спанчес > спанчес 17 сентября 2018, 08:49

      кстати то что он ныряет лишь подтверждает тот факт, что он фанатик футбола, ибо ему наплевать на то что о нем подумают, если его нелицеприятный поступок способствует достижению результата(победы в конкретном матче)

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 20 сентября 2018, 12:23

      да иди гуляй ! с википедии набрал ! Дебила кусок !

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 16 сентября 2018, 19:03

      Ему надо над журналюгоми издеваться

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 сентября 2018, 18:27

      Можно готовить авоськи для хет-трика, а потом и покера...

      4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Рубик Докоян 16 сентября 2018, 19:13

      не смешите !

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > dinar7777dinar 16 сентября 2018, 19:54

      Я же не в этой игре, а в целом по ходу чемпионата. Это он будет забивать смеясь...

      4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Рубик Докоян 16 сентября 2018, 20:03

      мечтанул нормально !

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > dinar7777dinar 16 сентября 2018, 20:07

      Мечтать не вредно, особенно в моём возрасте. Потом зайдёшь со справкой из гастронома, когда он это сделает.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 16 сентября 2018, 21:51

      хахахахахахаха ! клоун смешишь меня тут !

      5
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 16 сентября 2018, 18:11

      Ну,началось!!!

      1
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 16 сентября 2018, 18:01

      Поздравляю!!!
      Начало хорошее!!!

      2
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      Рейтинг: +351

      simoron81 16 сентября 2018, 17:53

      поздравляюю неужели он сделал это№ю его фанаты этого долго ждали

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +638

      bratskij 16 сентября 2018, 17:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Роналду олень просто, в пустые ворота даже моя жена попадет из трех раз один стопудово, а этот упоротый просто черт.

      -4
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      Рейтинг: +638

      bratskij > Вот оно чё Михалыч 16 сентября 2018, 18:47

      Утырок, я тебя лично оленем не называл, но я передумал, ты хуже чмошника, да еще и с авой гомиика хахахаха вот ржу не могу. Не хватит, в подляк с такими базарить.

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 16 сентября 2018, 19:14

      так ты дрочи больше глорик дешевый !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > bratskij 16 сентября 2018, 19:36

      да че ты этому дырявому глору доказываешь ! глорик он дешевый.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 16 сентября 2018, 20:03

      я че то тут твоих братьев гомосеков не вижу ! Не путай нормальный людей от себя истеричка гейская.

      6
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 16 сентября 2018, 20:14

      это у тебя не ума ни фантазии ! гы гы или как ты там говоришь петушочек !

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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 16 сентября 2018, 17:36

      Молодец! Успехов!

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