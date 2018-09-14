Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семак: «С Жирковым сложная ситуация. Ждем, надеемся»

14 сентября 2018, 19:59
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак накануне матча седьмого тура РПЛ с «Оренбургом» рассказал о состоянии травмированных футболистов.

«С Жирковым ситуация достаточно сложная. Пока мы пытаемся провести процесс реабилитации без хирургического вмешательства. Даст ли это плоды – ждем, надеемся. Вероятность низкая, но мы ждем. Для меня это огромная потеря. Я очень надеялся, что Юра нам поможет.

Шатов уже тренируется в общей группе. У него была проблема со спиной. Защемление-воспаление. Он через боль играл какое-то время, потом понял, что дальше так продолжаться не может, мы дали ему определенную паузу, он привел свое здоровье в порядок. Сейчас Шатов тренируется в общей группе.

Как быстро вольются Кокорин и Маммана в общую группу, как быстро выйдут на свой уровень после такого перерыва, никто не знает. Это футболисты, которые могут нас усилить, и мы ждем их возвращения», – сказал Семак.

Игра «Оренбург» – «Зенит» состоится в воскресенье, 16 сентября, и начнется в 14:00 по московскому времени.

Источник: Fontanka.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Жирков Юрий Кокорин Александр Шатов Олег Маммана Эмануэль Семак Сергей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
shinnik
1536945094
Терпи,Богданыч,терпи...
Ответить
AHTUNGBOL
1536945740
На самом деле состав у зенита очень боеспособный на бумаге, даже без усиления, о котором говорил Семак. Но вот будет ли он таковым на деле это вопрос..
Ответить
portero
1536946415
больше Жиркова нужны Маммана и Кокорин .
Ответить
Cules2013
1536950865
Да пора бы уже забыть о всех пенсионерах и прочих игроках, от которых толку мало, и строить новый боеспособный коллектив. Все так ждали каких-то интересных изменений от Семака, а у него в обойме Жирков, Анюков, да Эрнани, о котором я нигде ничего положительного от болельщиков не слышал.
Ответить
vovan55
1536962450
жирков универсальный игрок и трудяга...
Ответить
Главные новости
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
2
Президент «Галатасарая» сказал, чего ждет от Батракова
09:27
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
1
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
4
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Все новости
Все новости
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
4
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
4
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
2
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
5
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
6
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
5
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
1
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
11
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+