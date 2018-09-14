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    Семак: «С Жирковым сложная ситуация. Ждем, надеемся»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак накануне матча седьмого тура РПЛ с «Оренбургом» рассказал о состоянии травмированных футболистов.

    «С Жирковым ситуация достаточно сложная. Пока мы пытаемся провести процесс реабилитации без хирургического вмешательства. Даст ли это плоды – ждем, надеемся. Вероятность низкая, но мы ждем. Для меня это огромная потеря. Я очень надеялся, что Юра нам поможет.

    Шатов уже тренируется в общей группе. У него была проблема со спиной. Защемление-воспаление. Он через боль играл какое-то время, потом понял, что дальше так продолжаться не может, мы дали ему определенную паузу, он привел свое здоровье в порядок. Сейчас Шатов тренируется в общей группе.

    Как быстро вольются Кокорин и Маммана в общую группу, как быстро выйдут на свой уровень после такого перерыва, никто не знает. Это футболисты, которые могут нас усилить, и мы ждем их возвращения», – сказал Семак.

    Игра «Оренбург» – «Зенит» состоится в воскресенье, 16 сентября, и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Fontanka.ru

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    14.09.2018 19:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +840

      vovan55 15 сентября 2018, 01:00

      жирков универсальный игрок и трудяга...

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 сентября 2018, 21:47

      Да пора бы уже забыть о всех пенсионерах и прочих игроках, от которых толку мало, и строить новый боеспособный коллектив.
      Все так ждали каких-то интересных изменений от Семака, а у него в обойме Жирков, Анюков, да Эрнани, о котором я нигде ничего положительного от болельщиков не слышал.

      1
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      Рейтинг: +67327

      portero 14 сентября 2018, 20:33

      больше Жиркова нужны Маммана и Кокорин .

      1
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 14 сентября 2018, 20:22

      На самом деле состав у зенита очень боеспособный на бумаге, даже без усиления, о котором говорил Семак. Но вот будет ли он таковым на деле это вопрос..

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 14 сентября 2018, 20:11

      Терпи,Богданыч,терпи...

      2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > shinnik 15 сентября 2018, 09:30

      Да там игроков на два состава! Хватит уже плакать!

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