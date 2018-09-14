Семак: «С Жирковым сложная ситуация. Ждем, надеемся»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак накануне матча седьмого тура РПЛ с «Оренбургом» рассказал о состоянии травмированных футболистов.

«С Жирковым ситуация достаточно сложная. Пока мы пытаемся провести процесс реабилитации без хирургического вмешательства. Даст ли это плоды – ждем, надеемся. Вероятность низкая, но мы ждем. Для меня это огромная потеря. Я очень надеялся, что Юра нам поможет.

Шатов уже тренируется в общей группе. У него была проблема со спиной. Защемление-воспаление. Он через боль играл какое-то время, потом понял, что дальше так продолжаться не может, мы дали ему определенную паузу, он привел свое здоровье в порядок. Сейчас Шатов тренируется в общей группе.

Как быстро вольются Кокорин и Маммана в общую группу, как быстро выйдут на свой уровень после такого перерыва, никто не знает. Это футболисты, которые могут нас усилить, и мы ждем их возвращения», – сказал Семак.

Игра «Оренбург» – «Зенит» состоится в воскресенье, 16 сентября, и начнется в 14:00 по московскому времени.