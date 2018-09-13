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  • Экс-скаут «Челси»: «В 2012 году мать Мбаппе сказала: «Берите его сейчас или через пять лет вы купите его за 50 миллионов»

Экс-скаут «Челси»: «В 2012 году мать Мбаппе сказала: «Берите его сейчас или через пять лет вы купите его за 50 миллионов»

13 сентября 2018, 13:48
4

Бывший скаут «Челси» Даниэль Бога рассказал, как в 2012 году нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе мог оказаться в лондонском клубе.

«Челси» был первым, кто пригласил его на просмотр. Мы сделали это раньше «Реала». У меня был друг, работавший в Nike. Когда я был во Франции, мы встретились, и он спросил: «У вас кто-нибудь слышал о парне по фамилии Мбаппе? Он играет за «Бонди» – это небольшой клуб из пригородов Парижа». Я ответил, что нет. Он сказал: «Ты должен посмотреть на него». Я поехал туда и понаблюдал за ним. После я немедленно позвонил друг и сказал: «Слушай, этот мальчик действительно что-то».

Я рассказал «Челси» о нем и позволил им делать свое дело. Я обзвонил всех в клубе, с кем имел дело, включая Джима Фрейзера. Я сказал: «Слушай, у меня есть мальчишка, на которого ты должен взглянуть».

Я привез его в Лондон вместе с его семьей. Он играл искусно, как и сейчас. Он принял участие в матче против «Чарльтона», который мы выиграли 7:0.

Через неделю он посетил офис «Челси». Ему сказали: «Послушайте, мы ценим то, что мы увидели в вашем исполнении, но мы должны пригласить вас на очередной просмотр. После этого поглядим.

Я до сих пор помню, что ответила его мать. Она говорила по-французски с Фрейзером, а я переводил. Она сказала мне: «Послушайте, мой мальчик не вернется. Если «Челси» хочет его, они должны взять его сейчас. В противном случае через пять лет они вернутся, чтобы купить его за 50 миллионов евро!»

Это то, что она сказала мне. А я ответил: «Нет, я не могу сказать это им. Это слишком дерзко для меня».

Она была права. Хотя в итоге за него было заплачено не 50 миллионов евро, а 180. Так что, она знала качество своего сына и была права.

Он был очень искусным, но в Англии захотели, чтобы игрок вернулся через время более работоспособным. В то время он не был трудолюбивым. Он еще не отрабатывал в обороне. Когда он получал мяч, он делал невероятные вещи. Но без мяча он не работал много.

«Челси» хотел снова увидеть его, чтобы посмотреть, сможет ли он улучшить этот аспект. Они должны были его подписать. Справедливости ради следует сказать, что в то время у «Челси» был хороший состав», – сказал Бога.

Источник: Goal.com
Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига ПСЖ Челси Мбаппе Килиан
Комментарии (4)
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Skull_Boy
1536837273
И помер бы в Челси, каждый год Челси человек по 10 бракает или тупа не дают играть, а убивают лавкой и арендами
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Romio-xxx
1536840858
Да,мы до хрена кого просрали...Салах,Де Брюйне,Лукаку...........Помню матч за суперкубок с Арсеналом в августе.Там был 17 летний парнишка...Финтил лучше всех в составе и обострял игру.Теперь его даже в запасе нет.Не доверяет тупое руководство Челси молодежи.
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Александр ЗА
1536841251
Да
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BRO_football
1536860344
В Челси Мбаппе не стал бы тем, кем является сейчас. Челси не умеет работать с молодёжью, и тому есть множество примеров.
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