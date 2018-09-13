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    «Рубин» – первый победитель премии «Лига фэйр-плей»

    РПЛ объявила первого в текущем сезоне лауреата премии «Лига фэйр-плей». «Рубин» стал обладателем этой награды в июле-августе.

    Казанский клуб продемонстрировал самые высокие показатели по системе фэйр-плей среди всех представителей Премьер-лиги по итогам летних месяцев.

    «Цель премии «Лига фэйр-плей» – продвижение идей и принципов фэйр-плей, в основе которых – уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам.

    Методика оценки поведения команд рекомендована УЕФА для профессиональных футбольных лиг, а анализ матчей по системе фэйр-плей осуществляется делегатом матча и отображается в соответствующем рапорте.

    Победитель определяется на основании оценок по шести основным параметрам фэйр-плей: желтые и красные карточки, зрелищность матча, уважение к сопернику, уважение к судьям, поведение представителей команд и поведение болельщиков», – говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

    Источник: РПЛ

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    13.09.2018 09:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 14 сентября 2018, 07:03

      Поздравлю клуб и болельщиков!!!! Очень радостный результат!!!!
      Корректность и вежливость в игре - это важно и красиво)))
      Молодцы!!!!! Удачи и дальнейшего движения вверх))
      Пусть эта награда будет лишь первой ласточкой в сезоне)))
      И да, делайте упор и на кубок - это хороший вариант закрепиться в Еврокубках напрямую!!!

      1
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 13 сентября 2018, 18:02

      ...у кого-то изжога и понос начался.

      0
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      Рейтинг: +429

      Qranat 13 сентября 2018, 15:35

      Поздравляю клуб и его адекватных болельщиков с первым призом сезона ! Ну и где глоры, постоянно кричащие что им надоел "автобус" от Бердыева ? Основным критерием определения победителей FP, является ЗРЕЛИЩНОСТЬ ИГРЫ, которую, действительно, в этом сезоне показывает "Рубин", хоть, порою, в ущерб результату, не добирая очков и думая о болельщиках, которым нужен хороший спектакль... А про "автобус" уже давно пора забыть - он остался в "Ростове", играющем вторым номером со всеми командами и даже с заведомыми аутсайдерами РПЛ.. и даже дома, при своих фанах. И самое интересное, что ВСЕ столичные спортивные СМИ и порталы, эту информацию по победителю FP умалчивают... а когда в чем то отличались столичные с питерскими и, даже "Краснодар", сразу тиражировалась новость ангажированными писаками... Не нравится им, что "Рубин" возвращается из болота.

      4
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 13 сентября 2018, 12:24

      А что за премия?

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