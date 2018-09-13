«Рубин» – первый победитель премии «Лига фэйр-плей»

РПЛ объявила первого в текущем сезоне лауреата премии «Лига фэйр-плей». «Рубин» стал обладателем этой награды в июле-августе.

Казанский клуб продемонстрировал самые высокие показатели по системе фэйр-плей среди всех представителей Премьер-лиги по итогам летних месяцев.

«Цель премии «Лига фэйр-плей» – продвижение идей и принципов фэйр-плей, в основе которых – уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам.

Методика оценки поведения команд рекомендована УЕФА для профессиональных футбольных лиг, а анализ матчей по системе фэйр-плей осуществляется делегатом матча и отображается в соответствующем рапорте.

Победитель определяется на основании оценок по шести основным параметрам фэйр-плей: желтые и красные карточки, зрелищность матча, уважение к сопернику, уважение к судьям, поведение представителей команд и поведение болельщиков», – говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.