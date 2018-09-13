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«Рубин» – первый победитель премии «Лига фэйр-плей»

13 сентября 2018, 09:20
4

РПЛ объявила первого в текущем сезоне лауреата премии «Лига фэйр-плей». «Рубин» стал обладателем этой награды в июле-августе.

Казанский клуб продемонстрировал самые высокие показатели по системе фэйр-плей среди всех представителей Премьер-лиги по итогам летних месяцев.

«Цель премии «Лига фэйр-плей» – продвижение идей и принципов фэйр-плей, в основе которых – уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам.

Методика оценки поведения команд рекомендована УЕФА для профессиональных футбольных лиг, а анализ матчей по системе фэйр-плей осуществляется делегатом матча и отображается в соответствующем рапорте.

Победитель определяется на основании оценок по шести основным параметрам фэйр-плей: желтые и красные карточки, зрелищность матча, уважение к сопернику, уважение к судьям, поведение представителей команд и поведение болельщиков», – говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (4)
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1536830675
А что за премия?
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Qranat
1536842147
Поздравляю клуб и его адекватных болельщиков с первым призом сезона ! Ну и где глоры, постоянно кричащие что им надоел "автобус" от Бердыева ? Основным критерием определения победителей FP, является ЗРЕЛИЩНОСТЬ ИГРЫ, которую, действительно, в этом сезоне показывает "Рубин", хоть, порою, в ущерб результату, не добирая очков и думая о болельщиках, которым нужен хороший спектакль... А про "автобус" уже давно пора забыть - он остался в "Ростове", играющем вторым номером со всеми командами и даже с заведомыми аутсайдерами РПЛ.. и даже дома, при своих фанах. И самое интересное, что ВСЕ столичные спортивные СМИ и порталы, эту информацию по победителю FP умалчивают... а когда в чем то отличались столичные с питерскими и, даже "Краснодар", сразу тиражировалась новость ангажированными писаками... Не нравится им, что "Рубин" возвращается из болота.
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FaTeK1945ru
1536850948
...у кого-то изжога и понос начался.
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Denis SPb
1536897802
Поздравлю клуб и болельщиков!!!! Очень радостный результат!!!! Корректность и вежливость в игре - это важно и красиво))) Молодцы!!!!! Удачи и дальнейшего движения вверх)) Пусть эта награда будет лишь первой ласточкой в сезоне))) И да, делайте упор и на кубок - это хороший вариант закрепиться в Еврокубках напрямую!!!
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