Саутгейт: «Моуринью восхищается Рэшфордом»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением об игре форварда Маркуса Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед».

«Не мое дело вмешиваться в дела клубных тренеров. У клубов из топ-6 большие команды, высокая конкуренция за место в составе.

Жозе восхищается Рэшфордом, но он должен делать свою работу. В «МЮ» огромная конкуренция за место в основе, так что это можно понять», – сказал Саутгейт.

Невилл: «Рэшфорд выходит то слева, то справа, то в центре. Ему нужно выбрать позицию»