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    Саутгейт: «Моуринью восхищается Рэшфордом»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением об игре форварда Маркуса Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед».

    «Не мое дело вмешиваться в дела клубных тренеров. У клубов из топ-6 большие команды, высокая конкуренция за место в составе.

    Жозе восхищается Рэшфордом, но он должен делать свою работу. В «МЮ» огромная конкуренция за место в основе, так что это можно понять», – сказал Саутгейт.

    Невилл: «Рэшфорд выходит то слева, то справа, то в центре. Ему нужно выбрать позицию»

    Источник: Skysports

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    13.09.2018 01:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 13 сентября 2018, 03:28

      Очень профессиональный и этичный ответ...сегодня это редкость)

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