Невилл: «Рэшфорд выходит то слева, то справа, то в центре. Ему нужно выбрать позицию»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением об игре форварда Маркуса Рэшфорда.
«Он попадает в команду, выбывает из нее, меняет позицию. Маркус молод, так что это не конец света.
В ближайшие 12-18 месяцев он должен определить для себя одну позицию и сыграть на ней 100 матчей как можно быстрее.
Он играет слева, он играет справа, он играет в центре, его меняют, он меняет других. Это сложно для него», – сказал Невилл.
В текущем сезоне АПЛ Рэшфорд сыграл в трех матчах.
Источник: Manchester Evening News