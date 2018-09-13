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    Невилл: «Рэшфорд выходит то слева, то справа, то в центре. Ему нужно выбрать позицию»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением об игре форварда Маркуса Рэшфорда.

    «Он попадает в команду, выбывает из нее, меняет позицию. Маркус молод, так что это не конец света.

    В ближайшие 12-18 месяцев он должен определить для себя одну позицию и сыграть на ней 100 матчей как можно быстрее.

    Он играет слева, он играет справа, он играет в центре, его меняют, он меняет других. Это сложно для него», – сказал Невилл.

    В текущем сезоне АПЛ Рэшфорд сыграл в трех матчах.

    Источник: Manchester Evening News

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    13.09.2018 01:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 20:10

      Со временем это придет само собой.

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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 сентября 2018, 08:41

      От части можно согласиться, если Маркус в поиске где у него лучше будет получаться. Но универсальный игрок, который может закрыть не одну позицию сейчас большая редкость. И это хорошо, что он набирается игрового опыта на обоих флангам и в центре нападения. На мой взгляд у него лучше получается при игре на левом фланге, где он чаще всего играет. Не бороздит тупо бровку, делая навесы и прострелы, а смещается в середину, отдаёт зрячие пасы, идёт в обводку и бьёт по воротам.

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