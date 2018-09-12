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  • Павлюченко: «Я с самого начала говорил, что Терри не будет в «Спартаке». Это была шутка и пиар-ход»

Павлюченко: «Я с самого начала говорил, что Терри не будет в «Спартаке». Это была шутка и пиар-ход»

12 сентября 2018, 20:59
13

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о несостоявшемся трансфере защитника Джона Терри.

«Когда все начиналось, я сразу сказал, что мне это кажется пиаром, только для чего это все? Сразу говорил, что Терри не будет в России, в «Спартаке», поэтому я не знаю, для чего это все было.

Все начали говорить, что да, он усилит, хорошее приобретение. Я сказал, что это какая-то шутка. Хотя, может быть, переговоры и были.

Конечно, Терри помог бы «Спартаку», все-таки опытный игрок, поиграл в Англии. Но я, если честно, с самого начала не верил. Это была шутка и пиар-ход», – сказал Павлюченко.

Официально: Терри отказался от перехода в «Спартак»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Павлюченко Роман Терри Джон
Комментарии (13)
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VVM1964
1536775657
Видимо Павлюченко хорошо изучил английские нравы .
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Maksk22182
1536777485
Про кутепова писали пару недель назад, что через 2 месяца готов будет, осталось 1,5 месяца, думаю потянем
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Рубик Докоян
1536779800
То, что с Терри вели переговоры и была определённая договорённость, но вмешались факторы далёкие от спорта -- это шутка и пиар для Павлюченко. А то, что он играет в команде в ЛФЛ в команде " Знамя" г. Ногинска -- так это реальная действительность...
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prezent2017
1536783996
Согласен, из Астон Виллы лишний лям выбили только и всего.
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Вомбат
1536784957
А ведь неглупый парень этот супер-Пав. По-моему он абсолютно прав. Разве СМИ на всех углах трубили о переходе Жиго? Разве эксперты всея Руси наперебой строили графики как зависит вероятность перехода этого отличного защитника от времени, разве они аналиировали скачки этой вероятности? Разве стоял по всей футбольной Москве дым коромыслом? А ведь Жиго вел тот же Трабукки. И никто ничего до самого конца, чтобы не дай не сорвалось. Здесь же он, Трабукки, с самого начала все предал гласности. Даже зарплату, которую якобы согласовал Терри со Спартаком. Так что это точно был пиар-ход Федуна, чтобы привлечь внимание к Спартаку в мировых СМИ. Интересно сколько заплатили Терри за согласие не говорить правду об этом спектакле и даже пройти ненужный ему медосмотр в Москве.
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Ахимас Вельде
1536824613
Нет и нет, кто о нем месяц назад думал?
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zigbert
1536854400
Что бы ты говорил Роман если бы переход состоялся? Переговоры все таки были и вряд ли это был пиар-ход.
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momwig_
1536860886
ИдиНах,Рома. Говорил он.Мы в очередной раз публично обосрались, но не настолько, как если бы подписали тебя..
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