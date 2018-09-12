Павлюченко: «Я с самого начала говорил, что Терри не будет в «Спартаке». Это была шутка и пиар-ход»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о несостоявшемся трансфере защитника Джона Терри.

«Когда все начиналось, я сразу сказал, что мне это кажется пиаром, только для чего это все? Сразу говорил, что Терри не будет в России, в «Спартаке», поэтому я не знаю, для чего это все было.

Все начали говорить, что да, он усилит, хорошее приобретение. Я сказал, что это какая-то шутка. Хотя, может быть, переговоры и были.

Конечно, Терри помог бы «Спартаку», все-таки опытный игрок, поиграл в Англии. Но я, если честно, с самого начала не верил. Это была шутка и пиар-ход», – сказал Павлюченко.

Официально: Терри отказался от перехода в «Спартак»