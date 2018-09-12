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    Павлюченко: «Я с самого начала говорил, что Терри не будет в «Спартаке». Это была шутка и пиар-ход»

    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о несостоявшемся трансфере защитника Джона Терри.

    «Когда все начиналось, я сразу сказал, что мне это кажется пиаром, только для чего это все? Сразу говорил, что Терри не будет в России, в «Спартаке», поэтому я не знаю, для чего это все было.

    Все начали говорить, что да, он усилит, хорошее приобретение. Я сказал, что это какая-то шутка. Хотя, может быть, переговоры и были.

    Конечно, Терри помог бы «Спартаку», все-таки опытный игрок, поиграл в Англии. Но я, если честно, с самого начала не верил. Это была шутка и пиар-ход», – сказал Павлюченко.

    Официально: Терри отказался от перехода в «Спартак»

    Источник: Sport24

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    12.09.2018 20:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 13 сентября 2018, 20:48

      ИдиНах,Рома. Говорил он.Мы в очередной раз публично обосрались, но не настолько, как если бы подписали тебя..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 19:00

      Что бы ты говорил Роман если бы переход состоялся? Переговоры все таки были и вряд ли это был пиар-ход.

      1
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 13 сентября 2018, 10:43

      Нет и нет, кто о нем месяц назад думал?

      0
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 12 сентября 2018, 23:42

      А ведь неглупый парень этот супер-Пав. По-моему он абсолютно прав. Разве СМИ на всех углах трубили о переходе Жиго? Разве эксперты всея Руси наперебой строили графики как зависит вероятность перехода этого отличного защитника от времени, разве они аналиировали скачки этой вероятности? Разве стоял по всей футбольной Москве дым коромыслом? А ведь Жиго вел тот же Трабукки. И никто ничего до самого конца, чтобы не дай не сорвалось. Здесь же он, Трабукки, с самого начала все предал гласности. Даже зарплату, которую якобы согласовал Терри со Спартаком. Так что это точно был пиар-ход Федуна, чтобы привлечь внимание к Спартаку в мировых СМИ. Интересно сколько заплатили Терри за согласие не говорить правду об этом спектакле и даже пройти ненужный ему медосмотр в Москве.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 сентября 2018, 23:26

      Согласен, из Астон Виллы лишний лям выбили только и всего.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 сентября 2018, 22:16

      То, что с Терри вели переговоры и была определённая договорённость, но вмешались факторы далёкие от спорта -- это шутка и пиар для Павлюченко. А то, что он играет в команде в ЛФЛ в команде " Знамя" г. Ногинска -- так это реальная действительность...

      4
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      Рейтинг: +63

      Maksk22182 12 сентября 2018, 21:38

      Про кутепова писали пару недель назад, что через 2 месяца готов будет, осталось 1,5 месяца, думаю потянем

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