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Официально: Терри отказался от перехода в «Спартак» 

12 сентября 2018, 19:48
72

Защитник Джон Терри в своем инстаграме сообщил, что отказался от перехода в «Спартак».

«После долгих размышлений я решил отказаться от предложения «Спартака». Хочу поблагодарить клуб и пожелать ему и его болельщикам удачи в сезоне.

Это амбициозный клуб, я был впечатлен его профессионализмом. Но после обсуждения трансфера с семьей мы решили, что сейчас не подходящее время для перехода. Удачи, «Спартак», – написал Терри.

Ранее сообщалось, что Терри согласовал контракт со «Спартаком» по схеме «1+1» и оформил российскую визу. Игрок может продолжить карьеру в «Астон Вилле».

«Астон Вилла» готова платить Терри 3,1 миллиона

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Терри Джон
Комментарии (72)
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derrik2000
1536771027
Узнали и забыли. ВСЁ!!! Пусть наигрывают Мамина.
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Marley Bob
1536771319
все,что ни делается,все к лучшему.
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Антибиотик
1536771426
Жаль. Хотелось позабавиться на болельщиками Спартака))) А если серьезно, то на кой он вам нужен? Мы живем в России и на продаже его футболок бабла не заработать, а на поле он уже не тот. Спартаку желаю удачи, без него справитесь.
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dinar7777dinar
1536771598
да нах нужен этот брит ! ху-еп-леты бритты !
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Nekit92
1536771660
Видать кто то рассказал, что такое спартак и каков его дух. Вовремя Терри спохватился))
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vashinin
1536772857
Начинается новый этап Жизнь Без Терри))
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ЮНик
1536774388
Без слёз и без истерик Чемпионами станем без Терри! Опередим "газпромовскую" дивизию С их дзюбами и маркизио!!!
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VVM1964
1536775058
" На нет и суда нет " , ну не срослась , да и хрен с ним - жизнь продолжается . )
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DimonSPM
1536790465
Вот ведь воистину, Джон Терри и его ЖЕНА! Как баба сказала - так и будет! Зенит не даром подписался на ЖЕНУ, а не на Терри. Знают с кем если что нужно договариваться
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Полная Канистра
1536808453
Прощай Терри спасибо тебе за всё ты был самый лучший в команде здорово помог команде взять чемпионство. Хотя ничего этого и не было кроме пиара себя и трусости ты в чём то проиграл . Плыви дальше по мутной речке темзе вместе со своей жёнкой
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