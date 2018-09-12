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    Официально: Терри отказался от перехода в «Спартак» 

    Защитник Джон Терри в своем инстаграме сообщил, что отказался от перехода в «Спартак».

    «После долгих размышлений я решил отказаться от предложения «Спартака». Хочу поблагодарить клуб и пожелать ему и его болельщикам удачи в сезоне.

    Это амбициозный клуб, я был впечатлен его профессионализмом. Но после обсуждения трансфера с семьей мы решили, что сейчас не подходящее время для перехода. Удачи, «Спартак», – написал Терри.

    Ранее сообщалось, что Терри согласовал контракт со «Спартаком» по схеме «1+1» и оформил российскую визу. Игрок может продолжить карьеру в «Астон Вилле».

    «Астон Вилла» готова платить Терри 3,1 миллиона

    Источник: Instagram

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    12.09.2018 19:48
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    Комментарии69
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 15:02

      Все к этому и шло. Может оно и лучше.

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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 13 сентября 2018, 09:11

      Рано соскочил,только медосмотр прошёл,надо было переехать,заселиться,детей в школу пристроить,сфоткаться в форме Спартака и только потом по дороге на первую тренировку передумать)

      2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 13 сентября 2018, 09:01

      Вот и всё. Санта Барбара закончилось.А возможно оно и к лучшему. Спартаку не нужен такой старпёр, проще кого-нибудь из молодёжки взять. А если Терри под закат карьеры денег захотел, то пускай уходит в Китай или США.

      3
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      Рейтинг: +6913

      батог 13 сентября 2018, 07:50

      Жаль что не срослось. Для Спартака был очень хороший вариант. Короче - "Человек слова" - дал слово, взял назад. Не мужик!

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 сентября 2018, 06:14

      Прощай Терри спасибо тебе за всё ты был самый лучший в команде здорово помог команде взять чемпионство. Хотя ничего этого и не было кроме пиара себя и трусости ты в чём то проиграл . Плыви дальше по мутной речке темзе вместе со своей жёнкой

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      Рейтинг: +1236

      омск55 13 сентября 2018, 03:43

      А как же любовь к Спартаку с самого детства , предатель

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 13 сентября 2018, 03:17

      Если Спартак искал замену Жиго, то странно почему обратили внимание только на Терри...рынок свободных агентов клином на Джоне не сошелся, можно было бы проработать и другие варианты...это если отбросить пиар, разумеется)

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 13 сентября 2018, 02:35

      Зато теперь в великой британии знают о великом спартаке

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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат > APchelov 13 сентября 2018, 08:55

      О нём узнали после " Ливерпуля " )))

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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > Микояновский мясокомбинат 13 сентября 2018, 09:20

      Юнцы вы оба , о Спартаке в Британии узнали ещё в 80-е , когда он в Лондоне разгромил Арсенал 5-2 ,, хотя и для британских юнцов Спартак в диковинку

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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат > нейтральныйкакникто 13 сентября 2018, 10:32

      Дедуля,вспомни 1-18...Тогда "Ливерпуль" натянул свиней 5-0 и 3-1 к твоему огорчению. Твой шмартак тогда стал(и является по сей день)худшей советско-российской командой в истории ЛЧ.

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      Рейтинг: +4454

      Snek 13 сентября 2018, 02:18

      А ничего удивительного, Терри пришёл доигрывать и срубить бабок, а ему по ходу в Москве Каррера мозги потрахал, либо просто по контракту получает полное з/п после того как сыграл определённое время. А Терри то прекрасно понимает, что играть он будет одной левой, нафига ему эти фортели перед пенсией, лучше куда-нибудь в Китай и Саудовскую Аравию уехать.

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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 13 сентября 2018, 01:14

      Вот ведь воистину, Джон Терри и его ЖЕНА! Как баба сказала - так и будет!
      Зенит не даром подписался на ЖЕНУ, а не на Терри.
      Знают с кем если что нужно договариваться

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