Официально: Терри отказался от перехода в «Спартак» 

Защитник Джон Терри в своем инстаграме сообщил, что отказался от перехода в «Спартак».

«После долгих размышлений я решил отказаться от предложения «Спартака». Хочу поблагодарить клуб и пожелать ему и его болельщикам удачи в сезоне.

Это амбициозный клуб, я был впечатлен его профессионализмом. Но после обсуждения трансфера с семьей мы решили, что сейчас не подходящее время для перехода. Удачи, «Спартак», – написал Терри.

Ранее сообщалось, что Терри согласовал контракт со «Спартаком» по схеме «1+1» и оформил российскую визу. Игрок может продолжить карьеру в «Астон Вилле».

«Астон Вилла» готова платить Терри 3,1 миллиона