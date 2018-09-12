Егоров: «Ари можно понять, но нужно быть более мягким в высказываниях»

Глава судейства департамента и инспектирования РФС Александр Егоров считает, что нападающий «Краснодара»​ Ари мог бы быть более мягким в своих высказываниях в адрес судей.

После матча четвертого тура РПЛ со «Спартаком» бразилец обвинил судей в том, что они помогают московским командам.

– Ари жестко высказался в отношении судей. Не было желания обратиться к главе РФС, чтобы это рассмотрел комитет по этике?

– Мы обсудили все, переговорили – и с Александром Александровичем Алаевым, и с руководством «Краснодара». Конечно, нужно быть более мягким в высказываниях. Ари можно понять – наверное, он хотел, чтобы ему дали дисквалификацию поменьше. Но футбол – это 90 минут на поле, а все остальное – жизнь. А в жизни друг к другу нужно быть добрее. Нужно уважать друг друга, это самое главное.