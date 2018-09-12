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  • Егоров: «Ари можно понять, но нужно быть более мягким в высказываниях»

Егоров: «Ари можно понять, но нужно быть более мягким в высказываниях»

12 сентября 2018, 07:15
5

Глава судейства департамента и инспектирования РФС Александр Егоров считает, что нападающий «Краснодара»​ Ари мог бы быть более мягким в своих высказываниях в адрес судей.

После матча четвертого тура РПЛ со «Спартаком» бразилец обвинил судей в том, что они помогают московским командам.

– Ари жестко высказался в отношении судей. Не было желания обратиться к главе РФС, чтобы это рассмотрел комитет по этике?

– Мы обсудили все, переговорили – и с Александром Александровичем Алаевым, и с руководством «Краснодара». Конечно, нужно быть более мягким в высказываниях. Ари можно понять – наверное, он хотел, чтобы ему дали дисквалификацию поменьше. Но футбол – это 90 минут на поле, а все остальное – жизнь. А в жизни друг к другу нужно быть добрее. Нужно уважать друг друга, это самое главное.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ари Егоров Александр
Комментарии (5)
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1536728297
Если судьи будут судить правильно, то все будет хорошо.
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bolela_16
1536736335
Сначала выведут, а затем понимают...
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vladimir-7
1536742223
Нужно чтобы судьи не создавали конфликтную ситуацию с игроками и не забывали, что на поле играют люди, а не рабы и с ними нужно вести себя прилично и с уважением и к игрокам, и к болельщикам.
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ivanthebest
1536754339
Ари частенько чем-то подобным в последнее время стал отличаться... У меня к нему и раньше не так много уважения было, а сейчас его и вовсе не осталось. Уж больно часто он себя стал вести как девочка, только и ноет, а делом не доказывает абсолютно ничего. К тому же у него слишком завышена самооценка, играет в России уже как лет 7 или 8, если не больше, а паспорт получил вот буквально. А всё почему? Напомню, в своё время он кричал что будет играть за сборную Бразилию и пробьётся в её состав. Но, то что есть сейчас все прекрасно видят. Посему, лично у меня об Ари полностью сформирован чёткий образ п..здабола, нытика, который мало кого в округе уважает и отличается практически полным отсутствием моральных принципов.
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zigbert
1536827730
Дело даже не в высказываниях Ари. КК он получил за удар в голову и здесь комментарии излишни.
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