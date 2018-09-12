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    Егоров: «Ари можно понять, но нужно быть более мягким в высказываниях»

    Глава судейства департамента и инспектирования РФС Александр Егоров считает, что нападающий «Краснодара»​ Ари мог бы быть более мягким в своих высказываниях в адрес судей.

    После матча четвертого тура РПЛ со «Спартаком» бразилец обвинил судей в том, что они помогают московским командам.

    – Ари жестко высказался в отношении судей. Не было желания обратиться к главе РФС, чтобы это рассмотрел комитет по этике?

    – Мы обсудили все, переговорили – и с Александром Александровичем Алаевым, и с руководством «Краснодара». Конечно, нужно быть более мягким в высказываниях. Ари можно понять – наверное, он хотел, чтобы ему дали дисквалификацию поменьше. Но футбол – это 90 минут на поле, а все остальное – жизнь. А в жизни друг к другу нужно быть добрее. Нужно уважать друг друга, это самое главное.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.09.2018 07:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 11:35

      Дело даже не в высказываниях Ари. КК он получил за удар в голову и здесь комментарии излишни.

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 сентября 2018, 15:12

      Ари частенько чем-то подобным в последнее время стал отличаться... У меня к нему и раньше не так много уважения было, а сейчас его и вовсе не осталось. Уж больно часто он себя стал вести как девочка, только и ноет, а делом не доказывает абсолютно ничего. К тому же у него слишком завышена самооценка, играет в России уже как лет 7 или 8, если не больше, а паспорт получил вот буквально. А всё почему? Напомню, в своё время он кричал что будет играть за сборную Бразилию и пробьётся в её состав. Но, то что есть сейчас все прекрасно видят. Посему, лично у меня об Ари полностью сформирован чёткий образ п..здабола, нытика, который мало кого в округе уважает и отличается практически полным отсутствием моральных принципов.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 сентября 2018, 11:50

      Нужно чтобы судьи не создавали конфликтную ситуацию с игроками
      и не забывали, что на поле играют люди, а не рабы и с ними нужно
      вести себя прилично и с уважением и к игрокам, и к болельщикам.

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 12 сентября 2018, 10:12

      Сначала выведут, а затем понимают...

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 12 сентября 2018, 07:58

      Если судьи будут судить правильно, то все будет хорошо.

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