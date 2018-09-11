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    Трабукки: «Вероятность сделки с Терри? Сегодня ее можно оценить в 50 процентов, вчера – в десять»

    Агент Марко Трабукки, который со стороны «Спартака» участвует в переговорах с защитником Джоном Терри, прокомментировал возможный трансфер игрока в российский клуб.

    — Марко, насколько верна информация, что вы сейчас в Лондоне и продолжаете вести переговоры по трансферу Терри?

    — Не буду отрицать, я сейчас действительно в Лондоне.

    — Вероятность сделки вчера оценивали в 10 процентов.

    — Вчера вероятность сделки была даже ниже 10 процентов, сегодня уже, наверное, можно оценить в 50 процентов.

    — Почему так сложно продвигаются переговоры?

    — А кто решил, что это будет легкий трансфер? Разве так много игроков уровня Терри приезжали в РПЛ?

    — Действительно, в Англии негативно оценивают трансфер Терри в Россию?

    — Не могу больше ничего комментировать. Дайте мне поработать, извините.

    Говорят, Терри отменил переход в «Спартак». Что происходит?

    Источник: Sport24

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    11.09.2018 20:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 12 сентября 2018, 06:24

      Как там у Шклярского? "Всё изменилось опять"!

      0
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 12 сентября 2018, 00:36

      mga

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 12 сентября 2018, 00:15

      Капризный Терри. Медосмотр прошёл, российскую визу получил, а вероятность сделки всё ещё низкая.

      0
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 12 сентября 2018, 00:11

      Оставьте пенсионера в покое.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 сентября 2018, 23:05

      Пусть трудится и набирается опыта ведения переговоров как бы они не проходили. О результате скоро узнаем из клуба, а не из желторотых сайтов и порталов...

      2
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 11 сентября 2018, 22:00

      Если взять руку за точку отсчета как 100%, то согнутая в локте рука, резко зафиксированная ладонью другой руки, будет составлять 50%. "Вот вам Терри!!!" Такая арифметика.

      0
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 11 сентября 2018, 21:30

      Не кажеться,что стоит прекратить ,это мусолить?надоело ведь.можно по обсуждать будет тему,когда трансфер состоится.

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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > Mirak92 11 сентября 2018, 21:37

      ...или не состоится. Обсуждать будут. Обязательно. Спортивных жураналистов много и все хотят кушать. Поэтому сначала обсуждаются вбросы и слухи, а также откровенный бред "экспертов". А потом уже факты. Такова спортивная журналистика. И не только в России.

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