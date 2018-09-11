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  • Трабукки: «Вероятность сделки с Терри? Сегодня ее можно оценить в 50 процентов, вчера – в десять»

Трабукки: «Вероятность сделки с Терри? Сегодня ее можно оценить в 50 процентов, вчера – в десять»

11 сентября 2018, 20:59
9

Агент Марко Трабукки, который со стороны «Спартака» участвует в переговорах с защитником Джоном Терри, прокомментировал возможный трансфер игрока в российский клуб.

— Марко, насколько верна информация, что вы сейчас в Лондоне и продолжаете вести переговоры по трансферу Терри?

— Не буду отрицать, я сейчас действительно в Лондоне.

— Вероятность сделки вчера оценивали в 10 процентов.

— Вчера вероятность сделки была даже ниже 10 процентов, сегодня уже, наверное, можно оценить в 50 процентов.

— Почему так сложно продвигаются переговоры?

— А кто решил, что это будет легкий трансфер? Разве так много игроков уровня Терри приезжали в РПЛ?

— Действительно, в Англии негативно оценивают трансфер Терри в Россию?

— Не могу больше ничего комментировать. Дайте мне поработать, извините.

Говорят, Терри отменил переход в «Спартак». Что происходит?

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Терри Джон
Комментарии (9)
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Mirak92
1536690647
Не кажеться,что стоит прекратить ,это мусолить?надоело ведь.можно по обсуждать будет тему,когда трансфер состоится.
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ЮНик
1536692442
Если взять руку за точку отсчета как 100%, то согнутая в локте рука, резко зафиксированная ладонью другой руки, будет составлять 50%. "Вот вам Терри!!!" Такая арифметика.
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Рубик Докоян
1536696335
Пусть трудится и набирается опыта ведения переговоров как бы они не проходили. О результате скоро узнаем из клуба, а не из желторотых сайтов и порталов...
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Сержтир
1536700290
Оставьте пенсионера в покое.
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vitvik
1536700559
Капризный Терри. Медосмотр прошёл, российскую визу получил, а вероятность сделки всё ещё низкая.
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fosterwow
1536701783
mga
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Ще Гевара
1536722694
Как там у Шклярского? "Всё изменилось опять"!
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