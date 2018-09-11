Трабукки: «Вероятность сделки с Терри? Сегодня ее можно оценить в 50 процентов, вчера – в десять»

Агент Марко Трабукки, который со стороны «Спартака» участвует в переговорах с защитником Джоном Терри, прокомментировал возможный трансфер игрока в российский клуб.

— Марко, насколько верна информация, что вы сейчас в Лондоне и продолжаете вести переговоры по трансферу Терри?

— Не буду отрицать, я сейчас действительно в Лондоне.

— Вероятность сделки вчера оценивали в 10 процентов.

— Вчера вероятность сделки была даже ниже 10 процентов, сегодня уже, наверное, можно оценить в 50 процентов.

— Почему так сложно продвигаются переговоры?

— А кто решил, что это будет легкий трансфер? Разве так много игроков уровня Терри приезжали в РПЛ?

— Действительно, в Англии негативно оценивают трансфер Терри в Россию?

— Не могу больше ничего комментировать. Дайте мне поработать, извините.

Говорят, Терри отменил переход в «Спартак». Что происходит?