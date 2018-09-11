«Барселона» готова продлить контракт с Бускетсом. Его зарплата сравняется с Суаресом и Пике

Руководство «Барселоны» в ближайшее время предложит вариант обновленного контракта полузащитнику команды Серхио Бускетсу.

Случиться это может уже после возвращения 30-летнего футболиста из сборной. По новому соглашению игроку предложат зарплату, сравнимую с доходами Луиса Суареса и Жерара Пике, которые идут сразу за Лионелем Месси.

Сейчас Бускетс получает 180 тысяч евро в неделю. Вышеуказанные игроки зарабатывают около 290 тысяч евро.

Действующий контракт Бускетса с «Барселоной» рассчитан до конца сезона-2020/21. В соглашении прописана фиксированная сумма отступных – 200 миллионов евро. Ранее сообщалось, что эта сумма будет поднята до 500 миллионов.