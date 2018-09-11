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    «Барселона» готова продлить контракт с Бускетсом. Его зарплата сравняется с Суаресом и Пике

    Руководство «Барселоны» в ближайшее время предложит вариант обновленного контракта полузащитнику команды Серхио Бускетсу.

    Случиться это может уже после возвращения 30-летнего футболиста из сборной. По новому соглашению игроку предложат зарплату, сравнимую с доходами Луиса Суареса и Жерара Пике, которые идут сразу за Лионелем Месси.

    Сейчас Бускетс получает 180 тысяч евро в неделю. Вышеуказанные игроки зарабатывают около 290 тысяч евро.

    Действующий контракт Бускетса с «Барселоной» рассчитан до конца сезона-2020/21. В соглашении прописана фиксированная сумма отступных – 200 миллионов евро. Ранее сообщалось, что эта сумма будет поднята до 500 миллионов.

    Источник: Marca

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    11.09.2018 11:04
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 сентября 2018, 18:09

      В АПЛ некоторые посмеялись с таких зарплат)

      1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 11 сентября 2018, 11:55

      отступные-это: в течении года ежедневно откладывать "в копилку" по 109,5 миллионов))))))
      и в стране также есть голодные,бездомные...и другие проблемы..
      кто может себе позволить такие..даже не деньжищи,а кучи,горы денег потратить на то,чтобы какой-то спортсмен поменял цвет формы ???

      1
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 11 сентября 2018, 11:51

      Ну и правильно - чем он хуже их?

      3
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 11 сентября 2018, 11:45

      290 000*52недели*80руб/365дней=3млн 305тысяч руб в день!!!!!!!!!
      три миллиона в день!!! КУДА СТОЛЬКО???????

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > Антон bx14e 11 сентября 2018, 13:20

      Нахрен ты евро в рубли переводишь, он что приезжает в Россию закупаться и не надо забывать про налоги в Испании, там у них это 52% с ЗП, и с учетом уплаты и будет равняться его контракт 4 млн в год, как и у Смолова

      2
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > Skull_Boy 11 сентября 2018, 14:00

      играй он здесь,-получал бы в два раза больше,чем в испании,и тоже в евро.
      вот тебе и "нахрен"

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      Рейтинг: +232

      Sterh 11 сентября 2018, 11:32

      Шикарно! Лучший опорник!

      2
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 11 сентября 2018, 11:12

      Футболисты и все кто связан с футбольным миром живут в своем, потустороннем мире. Цифры зарплат запредельные. Пора уже все таки какой то порядок в финансовой сфере ФИФА начать наводить.

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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > Фотон 11 сентября 2018, 11:42

      На фоне ежегодного оборота в клубе Барселона 290 тыс. евро - капля в море.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 сентября 2018, 11:11

      "Барса" может себе позволить продление контракта для своих ведущих игроков на таких финансовых условиях.

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