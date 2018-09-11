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  • «Барселона» готова продлить контракт с Бускетсом. Его зарплата сравняется с Суаресом и Пике

«Барселона» готова продлить контракт с Бускетсом. Его зарплата сравняется с Суаресом и Пике

11 сентября 2018, 11:04
10

Руководство «Барселоны» в ближайшее время предложит вариант обновленного контракта полузащитнику команды Серхио Бускетсу.

Случиться это может уже после возвращения 30-летнего футболиста из сборной. По новому соглашению игроку предложат зарплату, сравнимую с доходами Луиса Суареса и Жерара Пике, которые идут сразу за Лионелем Месси.

Сейчас Бускетс получает 180 тысяч евро в неделю. Вышеуказанные игроки зарабатывают около 290 тысяч евро.

Действующий контракт Бускетса с «Барселоной» рассчитан до конца сезона-2020/21. В соглашении прописана фиксированная сумма отступных – 200 миллионов евро. Ранее сообщалось, что эта сумма будет поднята до 500 миллионов.

Источник: Marca
Испания. Примера Трансферы Барселона Пике Жерар Суарес Луис Бускетс Серхио
Комментарии (10)
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Рубик Докоян
1536653517
"Барса" может себе позволить продление контракта для своих ведущих игроков на таких финансовых условиях.
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Фотон
1536653567
Футболисты и все кто связан с футбольным миром живут в своем, потустороннем мире. Цифры зарплат запредельные. Пора уже все таки какой то порядок в финансовой сфере ФИФА начать наводить.
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Sterh
1536654722
Шикарно! Лучший опорник!
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Антон bx14e
1536655527
290 000*52недели*80руб/365дней=3млн 305тысяч руб в день!!!!!!!!! три миллиона в день!!! КУДА СТОЛЬКО???????
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zigbert
1536655908
Ну и правильно - чем он хуже их?
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Антон bx14e
1536656150
отступные-это: в течении года ежедневно откладывать "в копилку" по 109,5 миллионов)))))) и в стране также есть голодные,бездомные...и другие проблемы.. кто может себе позволить такие..даже не деньжищи,а кучи,горы денег потратить на то,чтобы какой-то спортсмен поменял цвет формы ???
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Cules2013
1536678587
В АПЛ некоторые посмеялись с таких зарплат)
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