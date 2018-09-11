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    Тренер Бельгии Мартинес: «Лига наций – новый турнир, который мы хотим выиграть»

    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча второго тура Лиги наций с Исландией.

    «Матч во вторник будет отличаться от товарищеской встречи с Шотландией (4:0). У Исландии гораздо больше опыта. Они были хороши на Евро и на чемпионате мира. Будет непросто, тем более что играем на их поле, но мы готовы.

    Лига наций имеет большое значение. Это новый турнир, который мы определенно хотим выиграть», – сказал Мартинес.

    Матч второго тура Лиги наций Исландия – Бельгия состоится во вторник, 11 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    11.09.2018 07:46
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1351

      15112007 11 сентября 2018, 12:29

      Сначала - Лигу наций, затем- чемпионат Европы.
      Люблю сборную Бельгии

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    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 11 сентября 2018, 08:49

      Хотеть то можно, но исландцы после прошлого матча захотят реабилитироваться.

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