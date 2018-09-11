Тренер Бельгии Мартинес: «Лига наций – новый турнир, который мы хотим выиграть»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча второго тура Лиги наций с Исландией.

«Матч во вторник будет отличаться от товарищеской встречи с Шотландией (4:0). У Исландии гораздо больше опыта. Они были хороши на Евро и на чемпионате мира. Будет непросто, тем более что играем на их поле, но мы готовы.

Лига наций имеет большое значение. Это новый турнир, который мы определенно хотим выиграть», – сказал Мартинес.

Матч второго тура Лиги наций Исландия – Бельгия состоится во вторник, 11 сентября, в 21:45 по московскому времени.