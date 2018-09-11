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Исландия - Бельгия

11.09.2018, Вторник, 21:45 мск Рейкьявик, стадион Лаугардалсвеллур Трансляция: Матч! Футбол 2 Лига наций, 2 тур Исландия - Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные 2014

12 ноября, среда 22:45 Бельгия 3:1 Исландия
Группа A2 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Исландия 4 0 0 4 1:13 -12 0
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