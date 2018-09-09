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    «Барселона» – первый клуб, на канал которого в YouTube подписалось пять миллионов человек

    На канал «Барселоны» в YouTube подписалось свыше пяти миллионов человек. Каталонцы стали первым футбольным клубом, достигшим данной отметки.

    В данный момент аккаунт сине-гранатовых насчитывает 5 199 073 пользователя. За последний год число подписчиков выросло на 1 952 334.

    По этому показателю «Барселона» опережает «Реал» (3 910 610 подписчиков), «Ювентус» (1 487 998), «Ливерпуль» (1 457 933) и «Манчестер Сити» (1 429 243).

    Кроме того, канал каталонцев в YouTube – лидер и по интегральному количеству просмотров: в 2017 году данный показатель составил 213 миллионов.

    Источник: ФК «Барселона»

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    09.09.2018 14:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 9 сентября 2018, 15:29

      А у Зенита(лидера российского ютуба) всего 322 тысячи.
      У Спартака 185к, а у ЦСКА 133...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +567

      LAY394 9 сентября 2018, 15:12

      ипать достижение, 3 лиги чемпионов...

      1
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      ...
      Рейтинг: +567

      LAY394 > LAY394 9 сентября 2018, 15:12

      подряд

      1
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      ...
      Рейтинг: +302

      Vistavas > LAY394 9 сентября 2018, 15:24

      за то у них подписчиков больше )))

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