«Барселона» – первый клуб, на канал которого в YouTube подписалось пять миллионов человек

На канал «Барселоны» в YouTube подписалось свыше пяти миллионов человек. Каталонцы стали первым футбольным клубом, достигшим данной отметки.

В данный момент аккаунт сине-гранатовых насчитывает 5 199 073 пользователя. За последний год число подписчиков выросло на 1 952 334.

По этому показателю «Барселона» опережает «Реал» (3 910 610 подписчиков), «Ювентус» (1 487 998), «Ливерпуль» (1 457 933) и «Манчестер Сити» (1 429 243).

Кроме того, канал каталонцев в YouTube – лидер и по интегральному количеству просмотров: в 2017 году данный показатель составил 213 миллионов.