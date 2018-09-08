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Селюк: «Терри будет помощником Карреры на поле»

8 сентября 2018, 22:10
7

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал готовящийся трансфер защитника Джона Терри в «Спартак». Британец будет выполнять на поле тренерские функции, полагает спикер.

«Терри лидер, поэтому это нормальный ход руководства «Спартака», учитывая, что основной защитник Самуэль Жиго травмирован на длительный срок. И «Спартаку» в этой ситуации срочно нужен был опытный футболист.

Думаю, что Терри будет помощником Массимо Карреры на поле и будет руководить обороной «Спартака», оборонительные редуты прибавят с его приходом. И игрок с его опытом сможет не только руководить обороной, и но и обучать других футболистов», – сказал Селюк.

Ранее «Бомбардир» писал, что контракт уже подписан.

Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

«Не пошутил про Терри и жену и умер». Россия обсуждает топ-трансфер «Спартака»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Терри Джон Каррера Массимо Селюк Дмитрий
Комментарии (7)
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Рубик Докоян
1536435754
"Дядек" и "играющих тренеров" на футбольном поле у нас крайне мало. Вот кто смотрит игры " Кайрата", а 9-го сентября такая возможность тоже предоставится, Шаве в этом равных нет. Как своими действиями, так и словесными подсказками, он руководит игрой партнёров на поле и помогает им развивать свой футбольный интеллект и принимать правильные решения.
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DOCTOR PENALTY
1536435921
Джон будет держать раздевалку, уверен в этом, интриг и групповщины станет меньше. Каррере такой игрок сейчас крайне необходим. И клубу это на пользу. Представляю сколько маек будет продано с его именем, сам обязательно себе куплю.
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Т34
1536463334
В кои-то века Селюк не гавкнул в сторону Спартака, видимо и вправду поиобретение стоящее. Осталось дождаться, когда приползет "червь", со своей ложкой дёгтя.
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Полная Канистра
1536480322
как круто что такой игрок теперь есть вот он точно наладит оборону и свой бесценный опыт передать может Короче Спартак сразу убил не 2х а 3х зайцев сразу
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zigbert
1536497194
Впервые от Селюка такая разумная мысль.
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andrebest4
1536497659
что то похожее с Роберто Карлосом в Анжи
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