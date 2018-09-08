Селюк: «Терри будет помощником Карреры на поле»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал готовящийся трансфер защитника Джона Терри в «Спартак». Британец будет выполнять на поле тренерские функции, полагает спикер.

«Терри лидер, поэтому это нормальный ход руководства «Спартака», учитывая, что основной защитник Самуэль Жиго травмирован на длительный срок. И «Спартаку» в этой ситуации срочно нужен был опытный футболист.

Думаю, что Терри будет помощником Массимо Карреры на поле и будет руководить обороной «Спартака», оборонительные редуты прибавят с его приходом. И игрок с его опытом сможет не только руководить обороной, и но и обучать других футболистов», – сказал Селюк.

Ранее «Бомбардир» писал, что контракт уже подписан.

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