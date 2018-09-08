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    Селюк: «Терри будет помощником Карреры на поле»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал готовящийся трансфер защитника Джона Терри в «Спартак». Британец будет выполнять на поле тренерские функции, полагает спикер.

    «Терри лидер, поэтому это нормальный ход руководства «Спартака», учитывая, что основной защитник Самуэль Жиго травмирован на длительный срок. И «Спартаку» в этой ситуации срочно нужен был опытный футболист.

    Думаю, что Терри будет помощником Массимо Карреры на поле и будет руководить обороной «Спартака», оборонительные редуты прибавят с его приходом. И игрок с его опытом сможет не только руководить обороной, и но и обучать других футболистов», – сказал Селюк.

    Ранее «Бомбардир» писал, что контракт уже подписан.

    Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

    «Не пошутил про Терри и жену и умер». Россия обсуждает топ-трансфер «Спартака»

    Источник: Sport24

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    08.09.2018 22:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 9 сентября 2018, 15:54

      что то похожее с Роберто Карлосом в Анжи

      0
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 9 сентября 2018, 15:46

      Впервые от Селюка такая разумная мысль.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 сентября 2018, 11:05

      как круто что такой игрок теперь есть вот он точно наладит оборону и свой бесценный опыт передать может Короче Спартак сразу убил не 2х а 3х зайцев сразу

      3
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      Рейтинг: +5072

      Т34 9 сентября 2018, 06:22

      В кои-то века Селюк не гавкнул в сторону Спартака, видимо и вправду поиобретение стоящее. Осталось дождаться, когда приползет "червь", со своей ложкой дёгтя.

      3
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      Рейтинг: +24274

      DOCTOR PENALTY 8 сентября 2018, 22:45

      Джон будет держать раздевалку, уверен в этом, интриг и групповщины станет меньше. Каррере такой игрок сейчас крайне необходим. И клубу это на пользу. Представляю сколько маек будет продано с его именем, сам обязательно себе куплю.

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      Рейтинг: +101187

      sv1969 > DOCTOR PENALTY 8 сентября 2018, 23:04

      Селюк за долгое время дело сказал!

      8
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 сентября 2018, 22:42

      "Дядек" и "играющих тренеров" на футбольном поле у нас крайне мало. Вот кто смотрит игры " Кайрата", а 9-го сентября такая возможность тоже предоставится, Шаве в этом равных нет. Как своими действиями, так и словесными подсказками, он руководит игрой партнёров на поле и помогает им развивать свой футбольный интеллект и принимать правильные решения.

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