Вице-премьер Голодец: «От сборной России хочется увидеть красивый и техничный футбол»

Вице-премьер России Ольга Голодец, курирующая вопросы спорта, в преддверии старта Лиги наций обратилась к сборной России. Политик ждет от команды техничного футбола.

«После чемпионата мира по футболу в нашей стране появились люди, которые верят в нашу сборную. Эти люди с вами связывают свои надежды.

Сейчас у нас открываются детские спортивные школы. И после чемпионата у нас произошло увеличение числа желающих заниматься футболом не просто в разы, а по некоторым регионам даже в пять-шесть раз. Это абсолютно ваша заслуга.

Нам очень хочется красивого, техничного футбола. Футбола с самоотдачей. И накануне Лиги наций УЕФА я хочу пожелать вам удачи, хорошего сезона», – приводит слова Голодец официальный сайт правительства РФ.

Матч Турция – Россия состоится 7 сентября.