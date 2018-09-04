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  • Вице-премьер Голодец: «От сборной России хочется увидеть красивый и техничный футбол»

Вице-премьер Голодец: «От сборной России хочется увидеть красивый и техничный футбол»

4 сентября 2018, 21:07
10

Вице-премьер России Ольга Голодец, курирующая вопросы спорта, в преддверии старта Лиги наций обратилась к сборной России. Политик ждет от команды техничного футбола.

«После чемпионата мира по футболу в нашей стране появились люди, которые верят в нашу сборную. Эти люди с вами связывают свои надежды.

Сейчас у нас открываются детские спортивные школы. И после чемпионата у нас произошло увеличение числа желающих заниматься футболом не просто в разы, а по некоторым регионам даже в пять-шесть раз. Это абсолютно ваша заслуга.

Нам очень хочется красивого, техничного футбола. Футбола с самоотдачей. И накануне Лиги наций УЕФА я хочу пожелать вам удачи, хорошего сезона», – приводит слова Голодец официальный сайт правительства РФ.

Матч Турция – Россия состоится 7 сентября.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (10)
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shinnik
1536084780
" не просто в разы, а по некоторым регионам даже в пять-шесть раз" киздец на Голодец..тавтология чистой воды. это и есть в "разы".. Ой,мляяяя...((министрюля...
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maygli
1536084864
Лучше б она вернулась Спорт FM. А то только ла-ла-лы, ла-ла-лы разводить умеет.
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Владислав Vlad
1536086424
Чего-чего она хочет от нашей сборной??? Техничности???????? Трёхэтажный автобус и бей-беги - это максимум того, что может сделать наша сборная, что бы хоть как-то зацепиться за высокие места. Будут делать ставку на технику - на ЧЕ не поедут.
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Рубик Докоян
1536087678
Большую часть своей трудовой деятельности на разных должностях занималась социальным вопросами, теперь вот культура и спорт. Нам Мутко в юбке ещё не хватало...
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Axe111
1536088939
Красиво и технично! ТЫ СБОРНЫМИ НЕ ОШИБЛАСЬ.ЖЕНЩИНА???
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zigbert
1536093624
Как всегда много красивых слов.
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Антон bx14e
1536094381
две Оли для футбола-многовато..
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ЮЗИК
1536117932
Как то слабо в такое вериться
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САДЫЧОК
1536127257
от вице премьера хочется увидеть улучшение жизни простых граждан -а не ухудшение !
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Полная Канистра
1536134046
во как за ночь такие слова выучила молодец -голодец- холодец
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