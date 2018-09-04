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    Вице-премьер Голодец: «От сборной России хочется увидеть красивый и техничный футбол»

    Вице-премьер России Ольга Голодец, курирующая вопросы спорта, в преддверии старта Лиги наций обратилась к сборной России. Политик ждет от команды техничного футбола.

    «После чемпионата мира по футболу в нашей стране появились люди, которые верят в нашу сборную. Эти люди с вами связывают свои надежды.

    Сейчас у нас открываются детские спортивные школы. И после чемпионата у нас произошло увеличение числа желающих заниматься футболом не просто в разы, а по некоторым регионам даже в пять-шесть раз. Это абсолютно ваша заслуга.

    Нам очень хочется красивого, техничного футбола. Футбола с самоотдачей. И накануне Лиги наций УЕФА я хочу пожелать вам удачи, хорошего сезона», – приводит слова Голодец официальный сайт правительства РФ.

    Матч Турция – Россия состоится 7 сентября.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.09.2018 21:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 сентября 2018, 10:54

      во как за ночь такие слова выучила молодец -голодец- холодец

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 5 сентября 2018, 09:00

      от вице премьера хочется увидеть улучшение жизни простых граждан -а не ухудшение !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 5 сентября 2018, 06:25

      Как то слабо в такое вериться

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 4 сентября 2018, 23:53

      две Оли для футбола-многовато..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 23:40

      Как всегда много красивых слов.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 4 сентября 2018, 22:22

      Красиво и технично! ТЫ СБОРНЫМИ НЕ ОШИБЛАСЬ.ЖЕНЩИНА???

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 сентября 2018, 22:01

      Большую часть своей трудовой деятельности на разных должностях занималась социальным вопросами, теперь вот культура и спорт. Нам Мутко в юбке ещё не хватало...

      3
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 4 сентября 2018, 21:40

      Чего-чего она хочет от нашей сборной??? Техничности????????
      Трёхэтажный автобус и бей-беги - это максимум того, что может сделать наша сборная, что бы хоть как-то зацепиться за высокие места.
      Будут делать ставку на технику - на ЧЕ не поедут.

      6
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      Рейтинг: +5873

      maygli 4 сентября 2018, 21:14

      Лучше б она вернулась Спорт FM.
      А то только ла-ла-лы, ла-ла-лы разводить умеет.

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 сентября 2018, 21:13

      " не просто в разы, а по некоторым регионам даже в пять-шесть раз"
      киздец на Голодец..тавтология чистой воды.
      это и есть в "разы"..
      Ой,мляяяя...((министрюля...

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