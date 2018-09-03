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  • Семин: «Локомотив» знает, как исправить турнирное положение»

Семин: «Локомотив» знает, как исправить турнирное положение»

3 сентября 2018, 23:11
11

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал выступление команды в РПЛ.

«Почему мы пропускам часто на последних минутах? Здесь есть определение физических кондиций, семь наших игроков были в национальных сборных и не успели набрать хорошую форму. Нам нужно переждать этот момент.

Но я не хотел бы, чтобы люди, которые нас еще недавно короновали, сейчас нас ругали. Если мы уберем этот фактор от команды, то «Локомотив» заиграет. Мы знаем, как исправить турнирное положение», – сказал Семин.

«Локомотив» с 8-ю очками занимает восьмую строчку в таблице.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (11)
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Рубик Докоян
1536005603
Палыч, мы тоже догадываемся, но не хотелось бы... )))
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amazonaws
1536007734
Как провалиться в середину таблицы, Локомотив не знал, но провалился, а вот как исправить, так ЗНАЕТ??? Интересно получается. Не знали как провалить, но провалили, а как исправлять, так ЗНАЮТ???. А мы посмотрим, сумеют ли на самом деле ИСПРАВИТЬ. Исправлять всегда намного труднее, чем проваливать. Очень надеемся, что Палыч ИСПРАВИТ и больше по сезону не будет проваливаться и проседать. Вперёд Локомотив! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!
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77SAM
1536009479
Знать — значит уметь!
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ЮЗИК
1536030352
Время покажет кто прав
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Nesterenko
1536031837
Да конечно все будет хорошо, а то некоторые не успели обрадоваться весной уже хаят Семина. Вам не стыдно? Да глоры вы конченые после этого, вот и все!
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ДСА
1536032104
Будут бороться за Лигу Европы.
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yorgenbarenz
1536036411
Конечно исправят положение,но отрыв уже велик и о первых 2- строчках останется мечтать.Рвать всех прямо со следующего тура не получится,а,значит, отставание от лидеров усугубится.
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zigbert
1536068174
Все наладится Палыч и хорошо что вы знаете как это сделать.
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