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    Семин: «Локомотив» знает, как исправить турнирное положение»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал выступление команды в РПЛ.

    «Почему мы пропускам часто на последних минутах? Здесь есть определение физических кондиций, семь наших игроков были в национальных сборных и не успели набрать хорошую форму. Нам нужно переждать этот момент.

    Но я не хотел бы, чтобы люди, которые нас еще недавно короновали, сейчас нас ругали. Если мы уберем этот фактор от команды, то «Локомотив» заиграет. Мы знаем, как исправить турнирное положение», – сказал Семин.

    «Локомотив» с 8-ю очками занимает восьмую строчку в таблице.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.09.2018 23:11
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 16:36

      Все наладится Палыч и хорошо что вы знаете как это сделать.

      3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 4 сентября 2018, 07:46

      Конечно исправят положение,но отрыв уже велик и о первых 2- строчках останется мечтать.Рвать всех прямо со следующего тура не получится,а,значит, отставание от лидеров усугубится.

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 4 сентября 2018, 06:35

      Будут бороться за Лигу Европы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 4 сентября 2018, 06:30

      Да конечно все будет хорошо, а то некоторые не успели обрадоваться весной уже хаят Семина. Вам не стыдно? Да глоры вы конченые после этого, вот и все!

      2
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 4 сентября 2018, 06:05

      Время покажет кто прав

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 4 сентября 2018, 00:17

      Знать — значит уметь!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 3 сентября 2018, 23:48

      Как провалиться в середину таблицы, Локомотив не знал, но провалился, а вот как исправить, так ЗНАЕТ???
      Интересно получается.
      Не знали как провалить, но провалили, а как исправлять, так ЗНАЮТ???.
      А мы посмотрим, сумеют ли на самом деле ИСПРАВИТЬ.
      Исправлять всегда намного труднее, чем проваливать.
      Очень надеемся, что Палыч ИСПРАВИТ и больше по сезону не будет проваливаться и проседать.
      Вперёд Локомотив!
      Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 сентября 2018, 23:13

      Палыч, мы тоже догадываемся, но не хотелось бы... )))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ZenitGunner 3 сентября 2018, 23:45

      Да шучу и прикалываюсь по поводу Сухины. )))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ZenitGunner 3 сентября 2018, 23:52

      Да это же не склоки, а Сухина бывший судья и в штате "Локо" как и Игорь Егоров в "Енисее", оба начальниками команды. Многие же поэтому поводу недовольны и делают намёки.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ZenitGunner 4 сентября 2018, 00:01

      Безусловно, Палыч в эти игры не играет. Он играет на футбольном поле, а не за его пределами.

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