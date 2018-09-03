Семин: «Локомотив» знает, как исправить турнирное положение»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал выступление команды в РПЛ.

«Почему мы пропускам часто на последних минутах? Здесь есть определение физических кондиций, семь наших игроков были в национальных сборных и не успели набрать хорошую форму. Нам нужно переждать этот момент.

Но я не хотел бы, чтобы люди, которые нас еще недавно короновали, сейчас нас ругали. Если мы уберем этот фактор от команды, то «Локомотив» заиграет. Мы знаем, как исправить турнирное положение», – сказал Семин.

«Локомотив» с 8-ю очками занимает восьмую строчку в таблице.