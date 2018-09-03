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Семин: «Смолову нужно засучить рукава и побольше работать»

3 сентября 2018, 21:09
2

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об игре форварда Федора Смолова.

«Смолову нужно пережить всю критику после чемпионата мира, переварить за счет постоянной работы. Федор такой парень, который всегда сильно переживает.

Чемпионат мира уже прошел и его нужно забыть. Считаю, что критика на Смолова обрушилась несправедливо, у него были хорошие игры на чемпионате. Сейчас ему просто нужно засучить рукава и побольше работать», – сказал Семин.

Очередная неудача Смолова. Теперь – травма

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Смолов Федор Семин Юрий
Комментарии (2)
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1535998602
палыч это не выполнимо? у него и рукав то нет как же он тату завернёт
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amazonaws
1536007196
Смолов сильно переживает??? А где тренер и его индивидуальная работа с игроком??? Черчесов ЛЕНИЛСЯ работать и вот теперь Палыч ленится. Бросили Фёдора на произвол футбольной судьбы, вот ему и не сладко. Лучшее лекарство от переживаний это хорошо поставленный тренировочный процесс! Когда футболист занят настоящим делом, то и ПЕРЕЖИВАТЬ некогда, а уж тем более СИЛЬНО! Любой психолог вам скажет, что труд превращает обезьяну в человека, а футбольные тренировки превращают футболиста в классного и мастерского игрока. Индивидуально работать надо с Фёдором и направить его на путь ИСТИННЫЙ футбольный! Вот залог его успеха и процветания Локомотива. Как тренер работает с игроком, так игрок и играет и переживает. Переживания не помогают, а только ВРЕДЯТ! Вред идёт команде и самому игроку. Любой игрок требует к себе внимание, даже несмотря на то, что ему уже не 16 и он давно уже не пацан. Беда многих тренеров, что они ЛЕНЯТСЯ работать индивидуально и не помогают игрокам психологически перестроиться после неудач. Это работа тренера и он за это получает деньги. И что получается. Деньги получает, а часть работы не выполняет добросовестно и в полной мере. Есть очень много педагогических приёмов, которые помогают игроку ЗАБЫТЬ, ПЕРЕСТРОИТЬСЯ и настроиться на победный ЛАД! Вперёд Фёдор! Выше знамя российского футбола!
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