Семин: «Смолову нужно засучить рукава и побольше работать»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об игре форварда Федора Смолова.

«Смолову нужно пережить всю критику после чемпионата мира, переварить за счет постоянной работы. Федор такой парень, который всегда сильно переживает.

Чемпионат мира уже прошел и его нужно забыть. Считаю, что критика на Смолова обрушилась несправедливо, у него были хорошие игры на чемпионате. Сейчас ему просто нужно засучить рукава и побольше работать», – сказал Семин.

Очередная неудача Смолова. Теперь – травма