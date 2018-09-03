Андрей Федун – о судействе в матче с «Зенитом»: «Арбитр ошибался в обе стороны»

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун прокомментировал работу судейской бригады на центральном матче шестого тура РПЛ, в котором встречались красно-белые на выезде встречались с «Зенитом».

«Сегодня бились две команды, ни одной не удалось добиться успеха. Получился хороший матч, который был до первого гола, но его никто не смог забить.

Первый тайм был за нами, второй – за «Зенитом», но все закончилось, как закончилось, поэтому в целом результат встречи можно назвать закономерным».

Если говорить о судействе, то арбитр ошибался в обе стороны, поэтому лично у меня серьезных претензий нет», – сказал Федун.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 16 очками, столичный клуб идет вторым с отставанием в два балла. Матч обслуживала судейская бригада во главе с Владимиром Москалевым.