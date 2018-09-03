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    Андрей Федун – о судействе в матче с «Зенитом»: «Арбитр ошибался в обе стороны»

    Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун прокомментировал работу судейской бригады на центральном матче шестого тура РПЛ, в котором встречались красно-белые на выезде встречались с «Зенитом».

    «Сегодня бились две команды, ни одной не удалось добиться успеха. Получился хороший матч, который был до первого гола, но его никто не смог забить.

    Первый тайм был за нами, второй – за «Зенитом», но все закончилось, как закончилось, поэтому в целом результат встречи можно назвать закономерным».

    Если говорить о судействе, то арбитр ошибался в обе стороны, поэтому лично у меня серьезных претензий нет», – сказал Федун.

    Матч шестого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 16 очками, столичный клуб идет вторым с отставанием в два балла. Матч обслуживала судейская бригада во главе с Владимиром Москалевым.

    Источник: ТАСС

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    03.09.2018 06:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 11:01

      Самое главное что судейские ошибки не повлияли на исход матча.

      1
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      Рейтинг: +616

      smersh45 3 сентября 2018, 15:25

      "Если говорить о судействе, то арбитр ошибался в обе стороны"- давайте похлопаем ему за это и выпишем премию - ВО БЛ..А МУХА

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 3 сентября 2018, 13:06

      Если в первом случае , ещё можно было не заметить (нужен видеоповтор) -- то во втором (надо быть слепым) !!! Особенно поражают горе - "эксперты" , утверждающие , что во 2-ом случае сначала попав по мячу -- остальное не важно -- за такое в Европе (да и в Мире) -- прямая красная и пенальти (по правилам) !!!

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 сентября 2018, 12:35

      Арбитр ошибался в обе стороны, но в сторону Зенита больше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 3 сентября 2018, 08:51

      В общем ничья по всем показателям.

      7
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      Рейтинг: +600

      polozovs 3 сентября 2018, 07:51

      Зачем вообще у него брать интервью ? Он не Футбольный человек - он строитель !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +839

      dimag > polozovs 3 сентября 2018, 10:01

      Президент- завклубом, примьер- юрист, ну и что , что Федун - строитель? А в футболе у нас разбираются все )

      1
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    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 3 сентября 2018, 07:48

      Комментарий Федуна ни о чем. Пересказал очевидные факты.

      5
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