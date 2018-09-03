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  • Андрей Федун – о судействе в матче с «Зенитом»: «Арбитр ошибался в обе стороны»

Андрей Федун – о судействе в матче с «Зенитом»: «Арбитр ошибался в обе стороны»

3 сентября 2018, 06:16
8

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун прокомментировал работу судейской бригады на центральном матче шестого тура РПЛ, в котором встречались красно-белые на выезде встречались с «Зенитом».

«Сегодня бились две команды, ни одной не удалось добиться успеха. Получился хороший матч, который был до первого гола, но его никто не смог забить.

Первый тайм был за нами, второй – за «Зенитом», но все закончилось, как закончилось, поэтому в целом результат встречи можно назвать закономерным».

Если говорить о судействе, то арбитр ошибался в обе стороны, поэтому лично у меня серьезных претензий нет», – сказал Федун.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 16 очками, столичный клуб идет вторым с отставанием в два балла. Матч обслуживала судейская бригада во главе с Владимиром Москалевым.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Москалев Владимир
Комментарии (8)
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oyabun
1535950102
Комментарий Федуна ни о чем. Пересказал очевидные факты.
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polozovs
1535950316
Зачем вообще у него брать интервью ? Он не Футбольный человек - он строитель !
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Мары
1535953879
В общем ничья по всем показателям.
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prezent2017
1535967307
Арбитр ошибался в обе стороны, но в сторону Зенита больше.
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Zenmaster
1535969217
Если в первом случае , ещё можно было не заметить (нужен видеоповтор) -- то во втором (надо быть слепым) !!! Особенно поражают горе - "эксперты" , утверждающие , что во 2-ом случае сначала попав по мячу -- остальное не важно -- за такое в Европе (да и в Мире) -- прямая красная и пенальти (по правилам) !!!
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smersh45
1535977531
"Если говорить о судействе, то арбитр ошибался в обе стороны"- давайте похлопаем ему за это и выпишем премию - ВО БЛ..А МУХА
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zigbert
1536048083
Самое главное что судейские ошибки не повлияли на исход матча.
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